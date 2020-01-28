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В Беларуси молодым аграриям хотят заменить срочную службу в армии резервом

28.01.2020 14:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси молодым аграриям хотят заменить срочную службу в армии резервом
Фото из открытых источников

28 января проходит совещание у главы государства о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области. Среди прочих был затронут вопрос службы в армии молодых специалистов-аграриев.

В Беларуси молодым аграриям хотят заменить срочную службу в армии резервом В Беларуси свыше 25% солдат и сержантов служат по контракту

В частности, министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий ХОТЬКО предложил разрешить молодым специалистам, которые заняты в сельскохозяйственной сфере, проходить военную службу преимущественно в резерве, пишет БЕЛТА.

Президент согласился с такой точкой зрения. «Чего его в армию тащить? Мы больше потеряем, – прокомментировал Александр ЛУКАШЕНКО. – Пусть они пять или десять лет, может, два года по два месяца отлучаются на военную подготовку, но мы их должны научить, чтобы они хотя бы в территориальной обороне могли служить». Ожидается, что данный вопрос будет проработан совместно с Министерством обороны и Госсекретариатом Совета безопасности.

 
 
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Соответствующие предложения прозвучали 28 января на совещании у президента Беларуси о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской...
 
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