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На трассе в Ивацевичском районе дотла сгорел BMW 5 Gran Turismo

28.01.2020 15:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 28 января на трассе Р6 на ходу загорелся BMW. Водитель и пассажиры не пострадали, а автомобиль сгорел полностью.


Фото: вайбер-чат «Ивацевичи СТОП ГАИ и район»

По информации газеты «Івацэвіцкі веснік», трое жителей Пинска ехали на BMW 5 GT по трассе Ивацевичи — Пинск — Столин. В какой-то момент машина начала глохнуть, из под-капота пошел дым.


Фото: вайбер-чат «Ивацевичи СТОП ГАИ и район»

Когда автомобиль остановился, его мгновенно охватило пламя. Водитель вместе с пассажирами, а также очевидцами попытались потушить авто, но ничего не вышло. Машина 2013 года выпуска сгорела полностью.

 
 
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Водитель вместе с пассажирами, а также очевидцами попытались потушить авто, но ничего не вышло.
 
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