На трассе в Ивацевичском районе дотла сгорел BMW 5 Gran Turismo

Источник материала: Tut.by

Утром 28 января на трассе Р6 на ходу загорелся BMW. Водитель и пассажиры не пострадали, а автомобиль сгорел полностью.



Фото: вайбер-чат «Ивацевичи СТОП ГАИ и район»

По информации газеты « Івацэвіцкі веснік », трое жителей Пинска ехали на BMW 5 GT по трассе Ивацевичи — Пинск — Столин. В какой-то момент машина начала глохнуть, из под-капота пошел дым.



Фото: вайбер-чат «Ивацевичи СТОП ГАИ и район»

Когда автомобиль остановился, его мгновенно охватило пламя. Водитель вместе с пассажирами, а также очевидцами попытались потушить авто, но ничего не вышло. Машина 2013 года выпуска сгорела полностью.