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На трассе в Ивацевичском районе дотла сгорел BMW 5 Gran Turismo
Источник материала: Tut.by
Утром 28 января на трассе Р6 на ходу загорелся BMW. Водитель и пассажиры не пострадали, а автомобиль сгорел полностью.
По информации газеты «
Когда автомобиль остановился, его мгновенно охватило пламя. Водитель вместе с пассажирами, а также очевидцами попытались потушить авто, но ничего не вышло. Машина 2013 года выпуска сгорела полностью.
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Водитель вместе с пассажирами, а также очевидцами попытались потушить авто, но ничего не вышло.
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