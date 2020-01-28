В центре Минска открылась крохотная, но уютная кофейня

Источник материала: Tut.by

В центре Минска, на проспекте Победителей, 3, открылась кофейня O’Petit. Новое место совсем небольшое, может усадить буквально 12 человек. Но выглядит уютно и уже начало мелькать в Instagram горожан. Здесь предлагают кофе и круассаны. Взглянули на интерьер и цены в меню.



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Совладелец O’Petit Владимир говорит, что открыл заведение вместе с партнером. До этого бизнеса в сфере общепита у них не было. Остановились на так называемом «французском» стиле и решили предлагать посетителям кофе и круассаны.

Несмотря на крохотный размер, а у нового заведения в распоряжении всего 30 квадратных метров, на создание кофейни ушел немаленький срок — около года. Все из-за того, что владельцам пришлось перепрофилировать помещение, ведь раньше на этом месте был магазин дубленок и шуб, и для общепита оно не подходило.

— Когда мы сюда пришли, это была небольшая «коробочка» вообще без коммуникаций. Признаюсь, очень много времени ушло на документы, но мы готовы были ждать так долго, потому что место очень нравилось, — рассказывает Владимир.









Кофе в заведении подают от обжарщиков Kitchen Coffee Roasters, а вот выпечку готовят самостоятельно. При этом отмечают, что круассаны и другие десерты здесь собственного производства: на месте, в самой кофейне, лишь допекают так называемую «заморозку», но заготовки не покупают, а делают сами.

Некоторые цены из меню:

эспрессо — 2 рубля, латте — 3,5 рубля

какао — 4 рубля, раф — 5 рублей

чай (облепиховый, матча, имбирный) — 4 рубля

круассан без начинки — 3 рубля, с начинкой — 3,5 рубля

круассан злаковый с семгой — 6 рублей

бутерброд с ветчиной, сыром, зеленью в злаковом полубагете — 6 рубля





Цены, отмечает владелец, получились средними по городу. А вот вложения в кофейню, наоборот, выше, чем в среднем.

— Нужно понимать, что вообще все мы делали с нуля. Вместе с оборудованием вложили около 50 тысяч долларов. Некоторые спрашивают: «Куда в такое маленькое помещение можно было вложить столько денег?». Но это только кажется, что нельзя. Одно кофейное оборудование сколько стоит, кофемашина — около 10 тысяч евро. Но мы плюс-минус на такую сумму и рассчитывали, нам многие говорили, что квадратный метр обойдется в две тысячи долларов, если хотим сделать круто.





Об окупаемости, учитывая вложения, владельцы пока стараются не думать. Хотят попробовать этот бизнес, и, если дела пойдут в гору, попробуют масштабироваться и открыть сеть.

O’Petit на проспекте Победителей, 3 работает ежедневно с 9.00 до 23.00.

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