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СК Беларуси и ФБР расследуют дело о хищении 50 млн долларов

28.01.2020 17:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главное следственное управление СК Беларуси расследует уголовное дело о хищении с использованием компьютерной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преступную сеть выявили сотрудники налоговой службы США.

СК Беларуси и ФБР расследуют дело о хищении 50 млн долларов

СК Беларуси и ФБР расследуют дело о хищении 50 млн долларов

Общая сумма незаконного возврата налогов – более $50 млн. Среди подозреваемых есть несколько жителей постсоветских стран – с ними контактировал один из обвиняемых по уголовным делам, которыми занимается Следственный комитет Беларуси. Молодого человека допрашивали в присутствии Налоговой службы США и представителей ФБР.

О других новостях экономики за 28 января читайте здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
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Новости Беларуси. Главное следственное управление СК Беларуси расследует уголовное дело о хищении с использованием компьютерной техники, сообщили в программе...
 
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Ивьевский край
Полымя
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