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Минское «Динамо» играет в гостях против СКА. Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» начинает сегодня выездное турне в КХЛ матчем против питерского СКА.
«Зубры» сейчас находятся на последнем месте в Западной конференции, а если сегодня не смогут одержать победу, то первыми из всех клубов лиги потеряют шансы на выход в плей-офф.
Что касается питерцев, то после непростой первой половины сезона они выиграли 12 из 13 последних домашних матчей.
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Минское «Динамо» начинает сегодня выездное турне в КХЛ матчем против питерского СКА.
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