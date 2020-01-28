Минское «Динамо» играет в гостях против СКА. Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» начинает сегодня выездное турне в КХЛ матчем против питерского СКА.

«Зубры» сейчас находятся на последнем месте в Западной конференции, а если сегодня не смогут одержать победу, то первыми из всех клубов лиги потеряют шансы на выход в плей-офф.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается питерцев, то после непростой первой половины сезона они выиграли 12 из 13 последних домашних матчей.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают , что у минчан сегодня почти нет шансов. Коэффициент на победу СКА — 1,08, на «Динамо» — 8,60.

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовал 151 человек Потеряет сегодня "Динамо" вообще все шансы на плей-офф? Да 91% Нет 9% Все опросы

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 19.30.

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