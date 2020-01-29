Профсоюзы хотят участвовать в распределении премий и доплат

Источник материала: Горецкий вестник

ФПБ и Минтруда и соцзащиты выступают за то, чтобы доплаты и премии бюджетников распределялись при участии профсоюзов. Об этом рассказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда в ходе IV форума «Роль региональных СМИ в развитии социального партнерства».





Напомним, с введением в этом году новой системы начисления зарплат в бюджетных организациях у нанимателя расширились возможности по распределению премий и доплат. Позиция профсоюзов: принимать активное участие в распределении этих выплат.

– Совместно с Минтруда мы обратились к исполнительной власти, чтобы закрепить норму об обязательном участии председателей профсоюзных комитетов в распределении доплат и премий, – отметил лидер национального профцентра. – Зачастую в трудовых коллективах возникает недопонимание, почему у одного работника премия выше, чем у другого, так как это решается кулуарно. Должно быть понятно, что сделал конкретный человек, за какие результаты ему положены дополнительные выплаты.

По инициативе профсоюзов в Трудовой кодекс были внесены порядка 40 поправок, изменивших 30 статей. Во время встречи с журналистами Михаил Орда напомнил, что профсоюзы заняли принципиальную позицию и не все инициативы нанимателей поддержали. В частности, заблокировали предложение не ограничивать время неоплачиваемого отпуска работников по причине временной остановки работы предприятия.

Лидер национального профцентра также рассказал о правовой защите работников, которую осуществляют профсоюзные юристы. В частности, за 5 лет благодаря помощи профсоюза на работе восстановлено 418 человек, возвращено более 20 миллионов рублей незаконно удержанных или невыплаченных нанимателями.