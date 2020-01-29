Нацбанк получил за год 50 обращений по «советским» вкладам

Источник материала: Аргументы и факты

В 2019 году в Национальный банк поступило 2198 обращений (в 2018 году – 2032 обращения). Они касаются самых разных тем. Так, в 2019 году увеличилось количество поступающих обращений, касающихся кредитования: 514, что составляет 23% общего количества.

Количество обращений с жалобами о необоснованном отказе банками в выдаче кредитов с 92 в 2018 году сократилось до 81 обращения в 2019 году.