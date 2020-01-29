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Нацбанк получил за год 50 обращений по «советским» вкладам

29.01.2020 08:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Нацбанк получил за год 50 обращений по «советским» вкладам
Фото из открытых источников

В 2019 году в Национальный банк поступило 2198 обращений (в 2018 году – 2032 обращения).  Они касаются самых разных тем. Так, в 2019 году увеличилось количество поступающих обращений, касающихся кредитования: 514, что составляет 23% общего количества.

Количество обращений с жалобами о необоснованном отказе банками в выдаче кредитов с 92 в 2018 году сократилось до 81 обращения в 2019 году.   

Продолжает увеличиваться количество поступивших обращений по вопросам компенсации вкладов советского периода (в 2018 году поступило 44 обращения, в 2019 году – 50 обращений). 

Нацбанк получил за год 50 обращений по «советским» вкладам
«Как так вышло, что вклады «сгорели», а ни один банк не «сгорел»?
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