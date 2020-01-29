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Часть ул. Интернациональной закроют для движения транспорта в ночное время на три месяца

29.01.2020 09:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Движение транспорта в ночное время по части ул. Интернациональной будет закрыто в течение трех месяцев из-за ремонта.

Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано  на Национальном правовом интернет-портале, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Как отмечается в документе, с 1 февраля по 30 апреля, с 23.00 по 6.00, вводится запрет для движения транспорта на участке ул. Интернациональной напротив зданий № 2−8. Это связано с проведением «ремонтных и иных работ».
 
Теги: Минск
 
 
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Движение транспорта в ночное время по части ул. Интернациональной будет закрыто в течение трех месяцев из-за ремонта.
 
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