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Часть ул. Интернациональной закроют для движения транспорта в ночное время на три месяца
Источник материала: Партизан
Движение транспорта в ночное время по части ул. Интернациональной будет закрыто в течение трех месяцев из-за ремонта.
Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале,
Как отмечается в документе, с 1 февраля по 30 апреля, с 23.00 по 6.00, вводится запрет для движения транспорта на участке ул. Интернациональной напротив зданий № 2−8. Это связано с проведением «ремонтных и иных работ».
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Движение транспорта в ночное время по части ул. Интернациональной будет закрыто в течение трех месяцев из-за ремонта.
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