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В Беларуси на 4% дорожает сжиженный газ для коммунально-бытового потребления

29.01.2020 08:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МАРТ Беларуси на 4% повысил предельные максимальные отпускные цены на газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления, следует из постановления ведомства №2 от 16 января 2020 года.

Согласно документу, сжиженный газ марок СПБТ, ПТ и БТ, реализуемый организациям ГПО "Белтопгаз", подорожал с 400,82 рубля до 416,75 рубля за 1 тонну на условиях франко-отправление и с 399,62 рубля до 415,50 рубля за 1 тонну на условиях франко-склад организации.

Сжиженный газ для коммунально-бытового потребления для заправки в баллоны, реализуемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, марок СПБТ, ПТ, БТ (франко-склад организации) подорожал с 422,48 рубля до 439,27 рубля за 1 тонну.

Данное решение не распространяется на сжиженный газ, реализуемый населению.
 
 
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МАРТ Беларуси на 4% повысил предельные максимальные отпускные цены на газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления, следует из...
 
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