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Samsung Galaxy Z Flip рассекретили до анонса

29.01.2020 09:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 февраля компания Samsung в Сан-Франциско (США) представит флагманские смартфоны серии Galaxy S20. Еще одной новинкой станет Galaxy Z Flip — аппарат-раскладушка со сгибающимся дисплеем. Подробности о еще не анонсированном гаджете раскрыл инсайдер Roland Quandt.


Инсайдер отмечает: позиционировать Galaxy Z Flip будут как необычное устройство для обеспеченных пользователей, а также для инфлюенсеров (людей, мнение которых имеет значение для определенной аудитории) за счет программных «фишек» для того же приложения Instagram.

Главная особенность новинки, кроме форм-фактора «раскладушки», сгибающийся Dynamic AMOLED-дисплей диагональю в 6,7 дюйма. Панель сможет открываться под углом от 70 до 110 градусов. Ее разрешение — 2636 на 1080 пикселей, в центре — вырез в форме буквы «О» для фронтальной камеры на 10 Мп, в активе окажется и поддержка цветового профиля HDR10+. Кроме того, панель прикроют сверхтонким защитным стеклом, а не пленкой, как на Galaxy Fold.


На внешней стороне смартфона установят дополнительный небольшой экран на 1,06 дюйма (300×116 пикселей). На нем будет отображаться время и уведомления.

Процессором для Samsung Galaxy Z Flip выступит прошлогодний топовый чип от компании Qualcomm — Snapdragon 855+. Оперативной и постоянной памяти — 8 ГБ и 256 ГБ. Поддержки 5G-сетей в аппарате не будет, карты памяти установить не получится. Емкость встроенного аккумулятора составит 3300 мАч. В наличие — 15-ваттная быстрая проводная и 9-ваттная беспроводная зарядки.


Основная камера сдвоенная — 12 Мп + 12 Мп (суперширокоугольная). Устройство сможет записывать видео в 4K-разрешении на скорости до 60 кадров в секунду. Сканер отпечатков пальцев — на боковой грани смартфона. Операционная система — Android 10 с оболочкой One UI 2.0.

Продажи в Европе стартуют в середине февраля (скорее всего, 14 числа) по цене в 1500 евро. Устройство будет доступно в темном и пурпурном цветах.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Samsung:

 
 
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