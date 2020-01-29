Белорусская музыкальная группа подписала контракт с американским лейблом

Белорусская постпанк-группа «Молчат дома» подписала контракт с американским музыкальным лейблом Sacred Bones Records. Об этом сообщил менеджер группы.

Лейбл Sacred Bones Records основан в Нью-Йорке в 2007 году. На нем издаются такие известные музыканты, как Дэвид Линч и Джон Карпентер.

Группа подписала контракт на переиздание первых двух альбомов — «С крыш наших домов» и «Этажи» . На них можно оформить предзаказ, продажа начнется в конце марта. Новый альбом выйдет осенью – тоже на Sacred Bones Records.



Тэмми Прэстон из « Твин Пикс ».

Сейчас коллектив находится в очередном европейском туре, а в мае приедет в США. Концерты в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Денвере и 15 других городах пройдут при поддержке Кристы Белл (Chrystabell) — певицы и актрисы, сыгравшей Тэмми Престон в третьем сезоне «Твин Пикса».

Группа «Молчат дома» состоит из трех музыкантов: Егор Шкутко (вокал), Роман Комогорцев (гитара, синтезаторы, драм-машина), Павел Козлов (бас, бас-синтезатор). Ударение в названии группы ставится в обоих словах на последний слог.

Коллектив быстро набрал популярность после того, как в 2019 году его отметил британский критик. Далее последовал успешный тур по европейским странам.

11 апреля группа «Молчат дома» даст концерт в родном Минске.