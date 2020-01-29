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Белорусская музыкальная группа подписала контракт с американским лейблом
29.01.2020 10:54 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Белорусская постпанк-группа
Лейбл
Группа подписала контракт на переиздание первых двух альбомов —
Сейчас коллектив находится в очередном европейском туре, а в мае приедет в США. Концерты в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Денвере и 15 других городах пройдут при поддержке Кристы Белл (Chrystabell) — певицы и актрисы, сыгравшей Тэмми Престон в третьем сезоне «Твин Пикса».
Группа «Молчат дома» состоит из трех музыкантов: Егор Шкутко (вокал), Роман Комогорцев (гитара, синтезаторы, драм-машина), Павел Козлов (бас, бас-синтезатор). Ударение в названии группы ставится в обоих словах на последний слог.
Коллектив быстро набрал популярность после того, как в 2019 году его отметил британский критик. Далее последовал успешный тур по европейским странам.
11 апреля группа «Молчат дома» даст концерт в родном Минске.
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