ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская музыкальная группа подписала контракт с американским лейблом

29.01.2020 10:54 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская музыкальная группа подписала контракт с американским лейблом
facebook.com

Белорусская постпанк-группа «Молчат дома» подписала контракт с американским музыкальным лейблом Sacred Bones Records. Об этом сообщил менеджер группы.

Лейбл Sacred Bones Records основан в Нью-Йорке в 2007 году. На нем издаются такие известные музыканты, как Дэвид Линч и Джон Карпентер.

Группа подписала контракт на переиздание первых двух альбомов — «С крыш наших домов» и «Этажи». На них можно оформить предзаказ, продажа начнется в конце марта. Новый альбом выйдет осенью – тоже на Sacred Bones Records.

Белорусская музыкальная группа подписала контракт с американским лейблом
Тэмми Прэстон из «Твин Пикс».

Сейчас коллектив находится в очередном европейском туре, а в мае приедет в США. Концерты в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Денвере и 15 других городах пройдут при поддержке Кристы Белл (Chrystabell) — певицы и актрисы, сыгравшей Тэмми Престон в третьем сезоне «Твин Пикса».

Группа «Молчат дома» состоит из трех музыкантов: Егор Шкутко (вокал), Роман Комогорцев (гитара, синтезаторы, драм-машина), Павел Козлов (бас, бас-синтезатор). Ударение в названии группы ставится в обоих словах на последний слог.  

Коллектив быстро набрал популярность после того, как в 2019 году его отметил британский критик. Далее последовал успешный тур по европейским странам.

11 апреля группа «Молчат дома» даст концерт в родном Минске

Белорусская музыкальная группа подписала контракт с американским лейблом
Треки белорусов вошли в список лучших песен мира
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Пользователи соцсетей раскрыли «мистификации века». И это очень смешно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика