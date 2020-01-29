«Сафмар» в феврале поставит в Беларусь еще 250 тыcяч тонн нефти

Источник материала: Ежедневник





Нефтяные компании группы "Сафмар", подконтрольной бизнесмену Михаилу Гуцериеву, в феврале 2020 года могут поставить в Беларусь еще 250 тыс. тонн нефти к 500 тыс. тоннам, поставленным в республику в январе.

Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли.

"Планируются поставки компаний "Сафмара" на уровне 250 тыс. тонн", - сказал он, говоря о планах на февраль. При этом он отметил, что поставки будут осуществляться в соответствии с заявками заводов.

Ранее "Сафмар" планировал поставить в Беларусь 750 тыс. тонн в январе, однако из-за того, что республика начала импорт сырья из третьих стран, в частности из Норвегии, план был уменьшен до 500 тыс. тонн.

Глава "Транснефти" Николай Токарев 28 января сообщил журналистам, что на февраль заявок от российских компаний на поставку нефти в Беларусь нет, кроме предприятий группы "Сафмар".

В начале января Россия приостановила поставки нефти в Беларусь, так как стороны не смогли договориться о стоимости сырья.

Минск заявлял о намерении найти альтернативные источники поставок нефти. Так, республика уже купила первую партию нефти в Норвегии.