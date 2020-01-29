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Персональные данные белорусов запретят передавать без разрешения
29.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Персональные данные белорусов запретят передавать без их разрешения. Доработку нового закона обсудили сегодня депутаты.
Пример – оформление в магазине скидочной карты. Для этого человек заполняет анкету. Теперь личную информацию торговая сеть не сможет передавать другим магазинам или организациям. Новый закон коснется всех государственных и негосударственных сфер деятельности – это работа банков, медучреждений. Человек сможет дать согласие на передачу своих личных данных. Оно может быть оформлено как в письменном, так и в электронном виде.
Проект закона «О защите персональных данных» рассмотрят на весенней сессии Палаты представителей, а вступить он в силу может через год после официального опубликования. Для того, чтобы он заработал, надо прописать различные виды ответственности в административном законодательстве.
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Персональные данные белорусов запретят передавать без их разрешения. Доработку нового закона обсудили сегодня депутаты. Пример – оформление в магазине скидочной...
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