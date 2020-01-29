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БСБ Банк запустил сервис Garmin Pay для владельцев карт Visa
Источник материала: Myfin
«Теперь вы можете совершать покупки с помощью своих часов, даже если у вас нет с собой карточки БСБ Банка или телефона. Просто установите приложение Garmin Connect на свой смартфон, подключите к нему часы и добавьте
Платежи через Garmin Pay надежно защищены. «Вы можете быть уверены в безопасности своих данных, совершая покупки с помощью часов», - отмечают в банке.
Garmin Pay - сервис бесконтактных платежей, благодаря которому можно совершать покупки с помощью часов фирмы Garmin без физического присутствия карточки или телефона. Благодаря технологии токенизации во время платежа от устройства к терминалу передается зашифрованный ключ вместо данных платежной карточки.
Источник: Myfin.by
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БСБ Банк запустил сервис Garmin Pay для владельцев карт платежной системы Visa. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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