ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БСБ Банк запустил сервис Garmin Pay для владельцев карт Visa

29.01.2020 12:35 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: bsb.by

«Теперь вы можете совершать покупки с помощью своих часов, даже если у вас нет с собой карточки БСБ Банка или телефона. Просто установите приложение Garmin Connect на свой смартфон, подключите к нему часы и добавьте карту Visa БСБ Банка – это позволит вам проводить оплату через любой терминал с функцией бесконтактных платежей», - сказано в сообщении на сайте БСБ Банка.

Платежи через Garmin Pay надежно защищены. «Вы можете быть уверены в безопасности своих данных, совершая покупки с помощью часов», - отмечают в банке.

Garmin Pay - сервис бесконтактных платежей, благодаря которому можно совершать покупки с помощью часов фирмы Garmin без физического присутствия карточки или телефона. Благодаря технологии токенизации во время платежа от устройства к терминалу передается зашифрованный ключ вместо данных платежной карточки.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БСБ Банк запустил сервис Garmin Pay для владельцев карт платежной системы Visa. Об этом сообщает пресс-служба банка.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Всем по $500" нет до сих пор - половина белорусов зарабатывает меньше $420
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика