БСБ Банк запустил сервис Garmin Pay для владельцев карт Visa

Источник материала: Myfin

фото: bsb.by

«Теперь вы можете совершать покупки с помощью своих часов, даже если у вас нет с собой карточки БСБ Банка или телефона. Просто установите приложение Garmin Connect на свой смартфон, подключите к нему часы и добавьте карту Visa БСБ Банка – это позволит вам проводить оплату через любой терминал с функцией бесконтактных платежей», - сказано в сообщении на сайте БСБ Банка.

Платежи через Garmin Pay надежно защищены. «Вы можете быть уверены в безопасности своих данных, совершая покупки с помощью часов», - отмечают в банке.

Garmin Pay - сервис бесконтактных платежей, благодаря которому можно совершать покупки с помощью часов фирмы Garmin без физического присутствия карточки или телефона. Благодаря технологии токенизации во время платежа от устройства к терминалу передается зашифрованный ключ вместо данных платежной карточки.