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БелАЗ отправит в Индию восемь карьерных самосвалов до конца января

29.01.2020 13:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. БелАЗ отправляет первую партию карьерных самосвалов в Индию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца января будет поставлено 8 машин. Это часть крупного контракта на 77 карьерных гигантов, который был подписан в октябре 2019 года с партнерами из Индии.

БелАЗ отправит в Индию восемь карьерных самосвалов до конца января

Рынок этой страны для отечественного завода – наиболее перспективный. Предприятие активно наращивает свое присутствие здесь. В Индии продолжается строительство современного сервисного центра по обслуживанию белорусских карьерных самосвалов. БелАЗ будет поставлять запчасти и заниматься сервисным обслуживанием на протяжении 8 лет эксплуатации техники.

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Новости Беларуси. БелАЗ отправляет первую партию карьерных самосвалов в Индию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца января будет поставлено 8...
 
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