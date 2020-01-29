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На 30 января из-за снега и ветра в Беларуси — оранжевый уровень опасности

29.01.2020 16:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На востоке Беларуси 30 января ожидается сильный мокрый снег, утром и днем по юго-востоку страны – усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

30 января мокрый снег пройдет на большей части Беларуси, местами — гололедица и метель. Температура минимальная ночью -3.. +2°С, максимальная днем -1.. +4°С, сообщили в Белгидромете.

31 января временами пройдут мокрый снег и дождь, местами будет туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью ожидается от -4°С до +2°С, днем от -1°С до +6°С.

1 февраля пройдет кратковременные мокрый снег, переходящий в дождь на большей части территории Беларуси. В отдельных районах туман, ночью слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью будет от -3°С до +3°С, днем от +1°С по востоку до +9°С по западу страны.

 
 
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На востоке Беларуси 30 января ожидается сильный мокрый снег, утром и днем по юго-востоку страны – усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
 
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