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Водитель, пропусти пешехода!

29.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Водитель, пропусти пешехода!

С 27 января по 31 марта на территории Вороновского района проводится профилактическое мероприятие, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил проезда водителями пешеходных переходов, на повышение дисциплины участников дорожного движения.

Сотрудники ГАИ будут проводить ежедневную отработку пешеходных переходов, в том числе с использованием автомобилей без специальной окраски с применением средств фото- и видеофиксации.

Пешеходы, как правило, бросают в адрес водителей упреки о неуважении и невнимательности,  а водители, в свою очередь, жалуются на пешеходов, ругая их за медлительность и нерасторопность. И все потому, что каждый из них видит лишь свою правоту. Между тем, статистика указывает, что зачастую ДТП случается именно по вине пешеходов. Согласно ПДД пешеход обязан переходить проезжую часть, убедившись, что выход на нее безопасен. Однако и водители не должны с пренебрежением относиться к правилам проезда пешеходных переходов.

Госавтоинспекция напоминает: на нерегулируемых пешеходных переходах водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам переходящим проезжую часть.

За 25 дней текущего года к административной ответственности за непредставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе  сотрудниками ОГАИ Вороновского РОВД привлечено 9 водителей.

 

Александр Стефанович,

старший госавтоинспектор ОГАИ Вороновского РОВД.          

 
 
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С 27 января по 31 марта на территории Вороновского района проводится профилактическое мероприятие, направленных на предупреждение дорожно-транспортных...
 
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