Соболенко и Азаренко попали в состав сборной Беларуси на Кубок Федерации

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7 и 8 февраля в Гааге пройдет встреча женских сборных Беларуси и Нидерландов в рамках теннисного Кубка Федерации. Капитаны команд определились с составом.

Ожидается, что за сборную Беларуси выступят Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович, Ольга Говорцова и Лидия Морозова. Команда Нидерландов выступит в следующем составе: 10-я ракетка мира Кики Бертенс, а также Аранча Рус, Лесли Керхов, Инди де Фрооме, Деми Схюрс.

Встреча пройдет на грунтовых кортах. Победитель поединка выйдет в финальный раунд Кубка Федерации, который состоится в середине апреля в Будапеште. Проигравший поборется за право остаться в Мировой группе на следующий сезон.