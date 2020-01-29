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Соболенко и Азаренко попали в состав сборной Беларуси на Кубок Федерации

29.01.2020 16:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Соболенко и Азаренко попали в состав сборной Беларуси на Кубок Федерации
Фото из открытых источников

7 и 8 февраля в Гааге пройдет встреча женских сборных Беларуси и Нидерландов в рамках теннисного Кубка Федерации. Капитаны команд определились с составом.

Соболенко и Азаренко попали в состав сборной Беларуси на Кубок Федерации Виктория Азаренко завершила спортивную карьеру?

Ожидается, что за сборную Беларуси выступят Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович, Ольга Говорцова и Лидия Морозова. Команда Нидерландов выступит в следующем составе: 10-я ракетка мира Кики Бертенс, а также Аранча Рус, Лесли Керхов, Инди де Фрооме, Деми Схюрс.

Встреча пройдет на грунтовых кортах. Победитель поединка выйдет в финальный раунд Кубка Федерации, который состоится в середине апреля в Будапеште. Проигравший поборется за право остаться в Мировой группе на следующий сезон.

 
 
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Капитаны женских сборных Беларуси и Нидерландов по теннису определили состав на февральский поединок команд.
 
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