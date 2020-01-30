«Можно обуться в угги и вытоптать в снегу матерное слово». Как расстаться с мужчиной зимой и не спиться

Источник материала: Tut.by

У нас новый колумнист: остроумная, смешная и длинноногая украинка Евгения Плихина, автор Telegram-канала «Плихина и набор слов» . Там вы можете читать рассказы Евгении «о веселом и грустном, о добром и глупом, о лиричном и колбасе», когда захотите, а у нас — еженедельно.

В прошлых колонках Евгения рассказала:

Сегодня же подготовимся к наступающему февралю и порции страданий, которую он неизбежно нам принесет на блюдечке сами знаете с какой каемочкой.





— Зима жестокая. Она откармливает, расслабляет и вгоняет в тоску. Даже милые праздничные открытки с оленями ситуацию не спасают. Смотришь на эту яркую мишуру и думаешь: «О боже, детство кончилось, просто убейте меня выстрелом из майонезного тюбика».

Но худшее, что может произойти зимой, — это расставание. Да, разрыв отношений событие неприятное всегда, но в феврале оно превращается в карикатурную попытку не спиться в сугробе.

Беда в том, что в феврале невозможно грустить красиво. Этот месяц будто создан для какой-то эпидемии и овсяного печенья, а не для романтичной драмы. Например, нельзя расстаться с парнем и, отдавшись чувствам, красиво бежать по ночному городу, чтобы ветер развевал волосы, слезы и блузочку. Максимум: надела пуховик — в него и поплакала.



Скриншот из весьма драматического клипа певицы, прости Господи, Славы на песню «Расскажи мне, мама»

Невозможно томно курить сигаретку на открытом балкончике и слушать Лану Дель Рей. Можно выйти на свой застекленный, посидеть между замороженным бельем и консервированными огурчиками минут 7 — и обратно, под плед.

Нельзя всю ночь вытанцовывать в баре, а потом разуться и сексапильно идти по мостовой с сандалиями в руках. Будто я свободна, но не сломлена! Малена! Можно лишь обуться в угги и вытоптать в снегу матерное слово.

Да много чего нельзя, что очень хочется. Поэтому если в феврале ты рассталась с парнем, остается только одно: допивать чей-нибудь винный погреб.



Скриншот из фильма «8 первых свиданий»

Масла в огонь еще добавляет День святого Валентина. В этот день ты чувствуешь себя подавленной, даже если давно и счастливо замужем, ведь никакой феерии, кроме конфет и секса, обычно нет, а тут совсем катастрофа. Ты одна, а кругом эти романтичные пупсы. Со всех витрин на тебя смотрят и шепчутся: «Ох, маленькая, а биологические часики-то тикают». Будто это бомба, которая скоро взорвется, чтобы разорвать твою матку на сотню слезливых цитат из "ВКонтакте". Чистое оскорбление чувств свободных и независимых.



Скриншот из facebook-сообщества журнала «Нож»

Куда проще расставаться с мужчиной весной. Да, бывший — это межсезонный дурак, но вот он, апрель. Ты наконец-то сняла ботинки с овчиной и освободилась от шапки. Ничто так не украшает женщину, как отсутствие красного следа от колготок на пупке.

Весной хочется флиртовать и улыбаться незнакомцам, поэтому любой разрыв переживается легче. Коты орут, а меланхолия сменяется нарциссами. Чистый кайф. Но если судьба повернется к тебе ягодичной мышцей и в приближающемся феврале ты расстанешься со своим мужчиной, запомни несколько правил, которые спасут тебя от винного алкоголизма и фильмов про Бриджит Джонс на повторе.



Фото: facebook.com/leprumus

Доставай чернила и плачь

Прав был Пастернак, когда рекомендовал нам зимой развлекаться трагично. Грустить можно, но давай делать это красиво.

Сублимируй в творчество или спорт. В конце концов, накачанная задница или пара глав о выдуманном ежике Борисе еще никому не мешали. Мало ли, вдруг твой ежик — новый Чебурашка.

Вспомни о подругах

Чаще всего отношения заменяют нам все: Тиндер, подружек, красную помаду и вибратор. Самое время обо всем этом вспомнить и обсудить с лучшими друзьями. Жалуйся на зиму и личную жизнь, а они пусть обнимают тебя и говорят: «Ой, моя золотая, как мы тебя понимаем. Будешь еще пирожное?».



Скриншот из сериала «Секс в большом городе»

Путешествуй

Зимой можно оторвать недорогие авиабилеты. Вот и выбирай, куда бы отправиться. В идеале это должен быть не Бобруйск, а что-то новое и неизведанное. С пряничными домиками, рыночными площадями и хорошим кофе.

Веселись

А чего окисляться? Настанет еще день Икс, когда планета взорвется и нам придется волноваться о переезде на Марс, а пока этого не произошло, нужно расслабиться и получать удовольствие. План простой: новые курсы, новые трусы и новые знакомства.

Не пытайся вернуть все обратно



Фото: facebook.com/leprumus

Бывший — это понятие относительное. Сегодня он ушел и оставил тебя с котом, а через пару месяцев будет писать сообщение, что был неправ, а ты принцесса. Не отказывай себе в удовольствии разлюбить того, кто ушел от тебя в феврале.

Ведь любовь проверяется зимовкой. Легко быть очарованным той, кто ходит в шортах и пускает мыльные пузыри. Тяжелее любить девушку, которая в махровых носках разлила на тебя горячий чай. Переживем февраль — переживем все.