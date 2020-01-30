Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дороге во время снегопада

Источник материала: Маяк Преднепровья

Госавтоинспекция убедительно просит водителей быть внимательными на дороге в условиях снегопада.



Как отметили в УВД облисполкома, водителям следует учитывать, что состояние дороги на протяжении маршрута может резко меняться. Наиболее сложными условия движения могут быть на спусках, подъемах и закруглениях, на продуваемых участках дорог, а также во время сильных осадков необходимо двигаться с включенным ближним светом фар.



— Тщательно очистите автомобиль от снега, проверьте наличие стеклоомывающей жидкости, исправность стеклоочистителей и приборов освещения.

— Будьте особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, выбирайте безопасную скорость, боковой интервал и соблюдайте дистанцию, старайтесь избегать резких маневров и торможений. Позаботьтесь, чтобы ремнями безопасности были пристегнуты все сидящие в автомобиле.

— Не оставляйте авто на краю проезжей части, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники, которая в данный момент задействована в столице.



Пешеходы должны переходить дорогу только в установленных местах, даже на регулируемых переходах не начинать движение, пока все автомобили не остановятся, в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.



Если в пути понадобилась помощь, сообщайте по телефону 102. Наряды ГАИ окажут необходимое содействие.