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Чтобы на столе у несвижан всегда был свежий хлеб. О своей работе на рассказывает Оксана Русак

30.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Оксана Русак — формовщик теста на хлебозаводе (машинист тесторазделочных машин). В коллективе о ней отзываются только с положительной стороны, руководство ценит за ответственность и исполнительность.

Чтобы на столе у несвижан всегда был свежий хлеб. О своей работе на рассказывает Оксана Русак

— На предприятии я работаю уже пятнадцать лет, — рассказывает Оксана Владимировна. — Печь хлеб — дело непростое. Помимо профессиональных навыков, очень важны скорость и слаженность действий, полная концентрация на процессе. К тому же, это еще и большая физическая нагрузка, не каждый сможет работать в таком ритме. Но мне моя профессия очень нравится. Все мы любим мягкие булочки, ароматные караваи и вкуснейшие батоны. Однако печь хлеб дома — занятие достаточно хлопотное. Поэтому труд людей, работающих на хлебозаводах или в пекарнях, так важен и ценен. Я считаю: к любому делу нужно подходить добросовестно, а к выпечке хлеба — и вовсе с любовью. Когда вкладываешь в процесс приготовления душу, то и будущая сдоба оказывается пышной и мягкой. А вот если приступить к делу с раздражительностью или плохим настроением, то и результат будет не лучшим.

Работает Оксана Владимировна в основном вручную. Машины пока еще не в состоянии сформовать сдобное тесто. Минут двадцать пять изготовленные ею изделия расстаиваются в специальном шкафу, а затем отправляются на подачу в печь. Кстати, за одну минуту она может «сплести» 5 — 7 витушек или плетенок, до 10 караваев хлеба.

— Мне очень нравится продукция, выпекаемая в нашем цехе, — отмечает О.В. Русак. — Она вкусная и изготавливается из натуральных ингредиентов. Ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий постоянно обновляется. Люди, работающие здесь, — настоящие профессионалы, которые знают и любят свое дело, стараются, чтобы на столе у несвижан всегда был вкусный свежий хлеб и ароматная выпечка.

Наталья ЕРМОШЕНКО.


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Оксана Русак — формовщик теста на хлебозаводе (машинист тесторазделочных машин). В коллективе о ней отзываются только с положительной стороны, руководство
 
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