Предприятие в Березовском районе оштрафовали на Br12,7 тыс. за нарушение правил рыболовства

Источник материала: Виртуальный Брест

Предприятие в Березовском районе привлечено к административной ответственности за нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области.





Нарушение законодательства выявили сотрудники межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. На отводном (холодном) канале Березовской ГРЭС нанятые предприятием работники добывали рыбу. Промысловое рыболовство велось без обоснования, установленных квот и надлежащего разрешения, в запрещенном месте. Кроме того, рыболовы не имели промысловых билетов, с ними не были заключены трудовые или гражданско-правовые договоры.

Своими действиями ОАО допустило грубые нарушения правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. За это предусмотрена ответственность по ч.1 ст.15.35 КоАП. Для юридического лица санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1000 базовых величин с конфискацией орудий и средств добычи, или без конфискации, пояснили в суде.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что вина предприятия доказана, и назначил минимальное административное взыскание - штраф на 500 базовых величин, т.е. Br12 750 (на тот момент 1 БВ составляла Br25,5). Постановление вступило в законную силу.