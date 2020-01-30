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Культурная столица Беларуси-2020 Лида примет финал национального отбора к международным конкурсам «Славянского базара»
30.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
14 марта на сцене Дворца культуры в Лиде пройдет финал национального отбора к международным конкурсам XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Впервые на Гродненщине назовут имена тех, кто представит Беларусь на музыкальном фестивале.
Отборочные туры конкурсов прошли в декабре во всех областях и городе Минске. По их итогам во второй, заочный, тур были представлены 69 заявок от исполнителей. Отсмотрев видеоматериалы, жюри определило двадцать исполнителей, которые выйдут в финал национального отбора двух песенных конкурсов
К сожалению, в детском музыкальном конкурсе представителей Гродненщины в финале нет. А вот среди взрослых за право выйти на главную сцену «Славянского базара» и представить Беларусь на международном конкурсе поборются солистка областной филармонии Алина Чижик и учащаяся Гродненского колледжа искусств Алина Гулевич.
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Культурная столица Беларуси-2020 Лида примет финал национального отбора к международным конкурсам «Славянского базара»
14 марта на сцене Дворца культуры в Лиде пройдет финал национального отбора к международным конкурсам XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в...
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