Культурная столица Беларуси-2020 Лида примет финал национального отбора к международным конкурсам «Славянского базара»

Источник материала: Вороновская газета





14 марта на сцене Дворца культуры в Лиде пройдет финал национального отбора к международным конкурсам XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Впервые на Гродненщине назовут имена тех, кто представит Беларусь на музыкальном фестивале.

Славянского базара : XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» и XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020». Отборочные туры конкурсов прошли в декабре во всех областях и городе Минске . По их итогам во второй, заочный, тур были представлены 69 заявок от исполнителей. Отсмотрев видеоматериалы, жюри определило двадцать исполнителей, которые выйдут в финал национального отбора двух песенных конкурсов: XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» и XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020».

К сожалению, в детском музыкальном конкурсе представителей Гродненщины в финале нет. А вот среди взрослых за право выйти на главную сцену «Славянского базара» и представить Беларусь на международном конкурсе поборются солистка областной филармонии Алина Чижик и учащаяся Гродненского колледжа искусств Алина Гулевич.







Татьяна МОСТОВСКАЯ https://grodnonews.by/