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Вещи с автографом Брайанта стали продавать за миллионы долларов

31.01.2020 09:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На площадках интернет-аукционов появились в продаже вещи, связанные с легендой НБА Коби Брайантом, который погиб при крушении вертолета, пишет sportbox. 


Коби Брайант. Фото: Reuters

Один из пользователей eBay выставил на продажу футболку, подписанную Брайантом и остальной командой «Лейкерс» в 2002 году. Лот оценен в 3 миллиона долларов.

Еще одним лотом стал мяч, который Брайант подписал после завоевания своего первого титула чемпиона НБА. Продавец оценил мяч в 2,88 млн долларов.

Кроссовки баскетболиста, подписанные баскетболистом после его финальной игры НБА в 2016 году, выставлены по начальной цене в 240 тысяч долларов.

Напомним, экс-лидер «Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолета в Калабасасе. На борту вместе с баскетболистом находилась его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек, никто не выжил.

 
 
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Один из пользователей eBay выставил на продажу футболку, подписанную Брайантом и остальной командой «Лейкерс» в 2002 году.
 
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