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Минобороны: по дорогам четырех областей 31 января-1 февраля ожидается движение военной техники

31.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минобороны: по дорогам четырех областей 31 января-1 февраля ожидается движение военной техники

Движение военной техники ожидается по дорогам четырех областей с 31 января по 1 февраля, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В Минобороны проинформировали, что «на дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областей ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения учебно-боевых задач в ходе проверки боевой готовности«.

ГАИ и Военная автомобильная инспекция рекомендуют участникам дорожного движения повысить бдительность и соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщалось, внезапная проверка боевой готовности в Вооруженных Силах Беларуси началась 30 января. Действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, им предстоит преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах. Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил.

https://www.belta.by

 
 
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Движение военной техники ожидается по дорогам четырех областей с 31 января по 1 февраля, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны. В Минобороны проинформировали, что...
 
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