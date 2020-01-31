Тени от Рианны, дешевые средства для бровей и эффективное средство от отеков. Бьюти-новинки января

Источник материала: Tut.by

Косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов каждый месяц. Уследить за всеми просто невозможно, но бьюти-эксперт LADY Анастасия Величко готова рассказать об интересных запусках, которые можно добавить в свою косметичку.

В обзоре — лишь те средства, что уже доступны для жителей Беларуси в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить деньги? Давайте выяснять.

Две новых линейки появилось у Masstige — Happy skin (в нее вошли различные маски и пилинги) и Pure balance (это серия средств для ухода за проблемной кожей). Мы для себя выделили по одному продукту из каждой.

В первую очередь стоит обратить внимание на всесезонный энзимный пилинг. Несмотря на то, что средство входит в линейку для проблемной кожи, подойдет оно всем: папаин, входящий в состав, действует очень мягко и не имеет строгих показаний. А вот целевая аудитория этого пилинга продукт может не оценить: слишком уж деликатный он дает эффект.





А из серии Happy skin стоит попробовать тонизирующую маску-суфле: в нынешних погодных условиях средства на основе масел и гиалуроновой кислоты — настоящий мастхэв. Помимо питающих и увлажняющих кожу компонентов в составе заявлен и кофеин: он, как известно, успешно избавляет от утренней отечности.





У NARS вышла лимитированная новинка Tinted glow booster. Это нечто среднее между очень легким (считай, прозрачным) тональным кремом и сияющей базой под макияж. Собственно, производитель так и говорит: можно наносить самостоятельно, под тон или же смешивать с более пигментированными средствами. Мы бустер уже оценили, вердикт такой: сияние у продукта действительно деликатное, а стойкость лучше, чем у большинства тональных кремов. Надо брать!





Настало время тяжелого люкса: бренд Hourglass представил свой новый консилер Vanish airbrush concealer по цене хорошего тонального крема. Собственно, именно это и останавливает от покупки: при всем уважении к марке, есть уйма таких же пигментированных консилеров куда дешевле ( вот вам пример ).





А вот новый консилер Born to glow от NYX выглядит куда привлекательнее: среднее покрытие, эффект сияния, адекватная стоимость. Однако и здесь не обошлось без недостатков. Вернее, без недостатка — аппликатора в виде спонжа: распределять им средство не слишком удобно и совсем не гигиенично. Пожалуй, мы пройдем мимо новинки.





И еще один запуск, о котором лучше забыть. Это новая палетка Stay naked Threesome palette с бронзером, румянами и хайлайтером. Почему нам она не приглянулось? Причины две. Первая — бронзер: во всех цветовых вариантах палетки он слишком рыжий для славянских девушек. Вторая — обман: по факту, это перезапуск старого продукта компании, Naked flushed palette. Которая, к слову, до сих пор продается — и даже с хорошей скидкой.





Хорошая новость: зарубежные интернет-магазины стали доставлять в Беларусь косметику Рианны Fenty beauty! Самое время рассказать о январских новинках бренда — Snap shadow eyeshadow palette.

Палетка представлена в 8 цветовых вариациях: есть и теплая, и холодная, и даже в пастельной гамме. Нам же понравилась та, что для смоки.





Никогда такого не было, и вот опять белорусский бренд выпускает средства для бровей. На сей раз в продажу вышли автоматические карандаши от Luxvisage: заполняющий и фиксирующий волоски Filler&Fix и микроматик Ultra slim.

К качеству продуктов не придраться (кстати, произведены карандаши в Германии): приличная стойкость, удачные оттенки. Но есть один существенный недостаток — отсутствие щеточки, которое особенно критично для Filler&Fix.









А на десерт — новые лаковые помады Patent lip paint от MAC, которые уже доступны онлайн. Продукт очень пигментированный, и, судя по свотчам, для аккуратного контура требует к себе в компанию карандаш. В линейке 14 оттенков, мы больше всего заинтересовались повседневным Lacquered up (на фото он второй слева в верхнем ряду).



