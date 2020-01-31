ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тени от Рианны, дешевые средства для бровей и эффективное средство от отеков. Бьюти-новинки января

31.01.2020 10:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов каждый месяц. Уследить за всеми просто невозможно, но бьюти-эксперт LADY Анастасия Величко готова рассказать об интересных запусках, которые можно добавить в свою косметичку.

В обзоре — лишь те средства, что уже доступны для жителей Беларуси в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить деньги? Давайте выяснять.

Анастасия Величко — косметолог-эстетист

Две новых линейки появилось у Masstige — Happy skin (в нее вошли различные маски и пилинги) и Pure balance (это серия средств для ухода за проблемной кожей). Мы для себя выделили по одному продукту из каждой.

В первую очередь стоит обратить внимание на всесезонный энзимный пилинг. Несмотря на то, что средство входит в линейку для проблемной кожи, подойдет оно всем: папаин, входящий в состав, действует очень мягко и не имеет строгих показаний. А вот целевая аудитория этого пилинга продукт может не оценить: слишком уж деликатный он дает эффект.


А из серии Happy skin стоит попробовать тонизирующую маску-суфле: в нынешних погодных условиях средства на основе масел и гиалуроновой кислоты — настоящий мастхэв. Помимо питающих и увлажняющих кожу компонентов в составе заявлен и кофеин: он, как известно, успешно избавляет от утренней отечности.


У NARS вышла лимитированная новинка Tinted glow booster. Это нечто среднее между очень легким (считай, прозрачным) тональным кремом и сияющей базой под макияж. Собственно, производитель так и говорит: можно наносить самостоятельно, под тон или же смешивать с более пигментированными средствами. Мы бустер уже оценили, вердикт такой: сияние у продукта действительно деликатное, а стойкость лучше, чем у большинства тональных кремов. Надо брать!


Настало время тяжелого люкса: бренд Hourglass представил свой новый консилер Vanish airbrush concealer по цене хорошего тонального крема. Собственно, именно это и останавливает от покупки: при всем уважении к марке, есть уйма таких же пигментированных консилеров куда дешевле (вот вам пример).


А вот новый консилер Born to glow от NYX выглядит куда привлекательнее: среднее покрытие, эффект сияния, адекватная стоимость. Однако и здесь не обошлось без недостатков. Вернее, без недостатка — аппликатора в виде спонжа: распределять им средство не слишком удобно и совсем не гигиенично. Пожалуй, мы пройдем мимо новинки.


И еще один запуск, о котором лучше забыть. Это новая палетка Stay naked Threesome palette с бронзером, румянами и хайлайтером. Почему нам она не приглянулось? Причины две. Первая — бронзер: во всех цветовых вариантах палетки он слишком рыжий для славянских девушек. Вторая — обман: по факту, это перезапуск старого продукта компании, Naked flushed palette. Которая, к слову, до сих пор продается — и даже с хорошей скидкой.


Хорошая новость: зарубежные интернет-магазины стали доставлять в Беларусь косметику Рианны Fenty beauty! Самое время рассказать о январских новинках бренда — Snap shadow eyeshadow palette.

Палетка представлена в 8 цветовых вариациях: есть и теплая, и холодная, и даже в пастельной гамме. Нам же понравилась та, что для смоки.


Никогда такого не было, и вот опять белорусский бренд выпускает средства для бровей. На сей раз в продажу вышли автоматические карандаши от Luxvisage: заполняющий и фиксирующий волоски Filler&Fix и микроматик Ultra slim.

К качеству продуктов не придраться (кстати, произведены карандаши в Германии): приличная стойкость, удачные оттенки. Но есть один существенный недостаток — отсутствие щеточки, которое особенно критично для Filler&Fix.



А на десерт — новые лаковые помады Patent lip paint от MAC, которые уже доступны онлайн. Продукт очень пигментированный, и, судя по свотчам, для аккуратного контура требует к себе в компанию карандаш. В линейке 14 оттенков, мы больше всего заинтересовались повседневным Lacquered up (на фото он второй слева в верхнем ряду).


 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В обзоре - лишь те средства, что уже доступны для жителей Беларуси в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минобороны: по дорогам четырех областей 31 января-1 февраля ожидается движение военной техники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика