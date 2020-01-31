На заседании президиума районного Совета ветеранов, которое прошло на минувшей неделе, было принято решение об участии первичных ветеранских организаций в областном и районных конкурсах.

Областной смотр-конкурс на лучшую первичную и районную ветеранскую организацию

Конкурс проводится с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Его организаторы — Минская областная организация ветеранов, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, областное объединение профсоюзов и областной комитет ОО “БРСМ”.

Цель конкурса – активизация работы ветеранских организаций по всем направлениям их деятельности. Итоги будут подводиться в декабре.

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