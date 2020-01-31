31 января и 1 февраля по дорогам Беларуси проедут танки

Как сообщили в Министерстве обороны, с 31 января по 1 февраля на дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областей ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения учебно-боевых задач в рамках проверки боевой готовности. Водителей призывают быть более внимательными.
Напомним, 30 января в стране началась комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Войскам предстоит отрабатывать учебно-боевые задачи в разное время суток и на разных территориях, включая лесные массивы, водные преграды и населенные пункты.