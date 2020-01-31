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31 января и 1 февраля по дорогам Беларуси проедут танки

31.01.2020 13:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

31 января и 1 февраля по дорогам Беларуси проедут танки
Министерство обороны Беларуси

31 января и 1 февраля по дорогам Беларуси проедут танки В Беларуси началась комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил
Как сообщили в Министерстве обороны, с 31 января по 1 февраля на дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областей ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения учебно-боевых задач в рамках проверки боевой готовности. Водителей призывают быть более внимательными.

Напомним, 30 января в стране началась комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Войскам предстоит отрабатывать учебно-боевые задачи в разное время суток и на разных территориях, включая лесные массивы, водные преграды и населенные пункты.

 
 
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Военная техника пройдет по дорогам страны в рамках учений.
 
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