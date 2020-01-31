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Животноводам района дали подарки за хорошую работу

31.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Подарки  за высокие показатели по производству молока и среднесуточные привесы молодняка получили животноводы Горецкого района.

 

Животноводам района дали подарки за хорошую работу
Работников фермы приехала поздравить председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина (в центре).

 

Среди лидеров молочной отрасли района — животновод на ферме «Гулидовка» КСУП «Овсянка им. И. Мельника» Виталий Кузьмин.

 

Животноводам района дали подарки за хорошую работу

Оператор по откорму и доращиванию молодняка КРС Инна Прохорова работает на ферме «Дубовый угол» ОАО «Маслаки».

 

Животноводам района дали подарки за хорошую работу

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Подарки  за высокие показатели по производству молока и среднесуточные привесы молодняка получили животноводы Горецкого района.     Среди лидеров молочной...
 
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