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Животноводам района дали подарки за хорошую работу
31.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Подарки за высокие показатели по производству молока и среднесуточные привесы молодняка получили животноводы Горецкого района.
Среди лидеров молочной отрасли района — животновод на ферме «Гулидовка» КСУП «Овсянка им. И. Мельника» Виталий Кузьмин.
Фото Михаила Левцова
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Подарки за высокие показатели по производству молока и среднесуточные привесы молодняка получили животноводы Горецкого района. Среди лидеров молочной...
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