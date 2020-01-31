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Эпичное обрушение: при демонтаже спорткомплекса "Петербургский" рухнула крыша

31.01.2020 15:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

СМИ обнародовали в Сети кадры ЧП, произошедшего в пятницу, 31 января, в российском Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге при демонтаже крыши спортивно-концертного комплекса произошло обрушение конструкций. Под завалами могут быть рабочие, рассказали спасатели. Их количество уточняется.

Корреспондент «Фонтанки» сообщает, что к комплексу подъехали машина реанимации, несколько машин пожарной и поисково-спасательной служб. 


Петербургский спортивно-концертный комплекс — одно из крупнейших спортивных сооружений в Европе. Его открыли в 1980 году, а сейчас перестраивают. К 2023 году работы должны быть завершены. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире.
 
 
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СМИ обнародовали в Сети кадры ЧП, произошедшего в пятницу, 31 января, в российском Санкт-Петербурге.
 
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