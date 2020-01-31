В Санкт-Петербурге при демонтаже крыши спортивно-концертного комплекса произошло обрушение конструкций. Под завалами могут быть рабочие, рассказали спасатели. Их количество уточняется.





Корреспондент «Фонтанки» сообщает, что к комплексу подъехали машина реанимации, несколько машин пожарной и поисково-спасательной служб.









Петербургский спортивно-концертный комплекс — одно из крупнейших спортивных сооружений в Европе. Его открыли в 1980 году, а сейчас перестраивают. К 2023 году работы должны быть завершены. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире.