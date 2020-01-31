«Учитель года» в Кировском районе

Источник материала: Кировец

Районный этап республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года» стартовал на Кировщине в минувшие выходные. Компетентное жюри из числа специалистов отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома среди десяти преподавателей школ и воспитателей дошкольных учреждений образования выбирали лучшего. С каждым годом традиционный конкурс становится интереснее и динамичнее. Это и неудивительно, ведь участие в нем принимают не равнодушные к своей профессии люди, любящие детей.



Во время торжественного открытия начальник отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома Наталья Третьякова отметила: «Наш конкурс нацелен на то, чтобы каждого из его участников раскрыть как талантливого педагога, воспитателя, организатора, возможно, методиста, наставника для молодых коллег. Как известно, один в поле – не воин, поэтому конкурсантов поддерживают их коллективы: если им удается стать командой единомышленников, то успех гарантирован! Каждый год учреждения образования на конкурсе представляют настоящие профессионалы, которые хорошо знают свое дело, умеют учить, мечтать, дерзать, творить и беззаветно любить детей. Нам есть, кем гордиться!».













В этом году за звание лучшего боролись 10 человек: учитель начальных классов Любовь Иванова (Боровицкая СШ), учитель русского языка и литературы Надежда Комар (СШ №2 им.К.П.Орловского), учитель биологии Светлана Луканович (Павловичская СШ им. Г.А.Худолеева), заместитель директора по учебной работе Евгений Рышкевич (Барчицкая УПК ДС-СШ», учитель истории и обществоведения Наталья Щербич (Мышковичская СШ), учитель начальных классов Марина Щеткина (СШ №1), воспитатель дошкольного образования Анастасия Лагойко (ясли-сад «Радуга» а/г Мышковичи), воспитатель дошкольного образования Елена Лукашова (ясли-сад №4), воспитатель Вера Мурашко (дошкольный центр развития ребенка), воспитатель Алеся Хомиченко (ясли-сад №2).













В течение недели конкурсанты проявляли себя в нескольких испытаниях: творческое самопредставление; тестирование в целях проверки знаний в области нормативно-правового обеспечения образовательного процесса педагогики и психологии; открытый урок или занятие в классе или группе учреждений образования города; тематический мастер-класс.













Сегодня по сумме набранных во всех турах баллов жюри определило победителя. Среди учителей учреждений образования района диплом первой степени награждена Надежда Комар. Второе место поделили между собой два конкурсанта – Евгений Рышкевич и Марина Щеткина, диплом третьей степени – у Натальи Щербич.

Среди воспитателей дошкольных учреждений образования района места распределились следующим образом: диплом 1 степени – у Елены Лукашовой, 2-й степени – у Алеси Хомиченко, Вера Мурашко получила диплом 3-й степени.

Поздравляем победителей!





















































