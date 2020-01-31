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«Учитель года» в Кировском районе

31.01.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Районный этап республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года» стартовал на Кировщине в минувшие выходные. Компетентное жюри из числа специалистов отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома среди десяти преподавателей школ и воспитателей дошкольных учреждений образования выбирали лучшего. С каждым годом традиционный конкурс становится интереснее и динамичнее. Это и неудивительно, ведь участие в нем принимают не равнодушные к своей профессии люди, любящие детей.«Учитель года» в Кировском районе

Во время торжественного открытия начальник отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома Наталья Третьякова отметила: «Наш конкурс нацелен на то, чтобы каждого из его участников раскрыть как талантливого педагога, воспитателя, организатора, возможно, методиста, наставника для молодых коллег. Как известно, один в поле – не воин, поэтому конкурсантов поддерживают их коллективы: если им удается стать командой единомышленников, то успех гарантирован! Каждый год учреждения образования на конкурсе представляют настоящие профессионалы, которые хорошо знают свое дело, умеют учить, мечтать, дерзать, творить и беззаветно любить детей. Нам есть, кем гордиться!».


«Учитель года» в Кировском районе


«Учитель года» в Кировском районе

В этом году за звание лучшего боролись 10 человек: учитель начальных классов Любовь Иванова (Боровицкая СШ), учитель русского языка и литературы Надежда Комар (СШ №2 им.К.П.Орловского), учитель биологии Светлана Луканович (Павловичская СШ им. Г.А.Худолеева), заместитель директора по учебной работе Евгений Рышкевич (Барчицкая УПК ДС-СШ»,  учитель истории и обществоведения Наталья Щербич (Мышковичская СШ),  учитель начальных классов Марина Щеткина (СШ №1), воспитатель дошкольного образования Анастасия Лагойко (ясли-сад «Радуга» а/г Мышковичи), воспитатель дошкольного образования Елена Лукашова (ясли-сад №4), воспитатель Вера Мурашко (дошкольный центр развития ребенка), воспитатель Алеся Хомиченко (ясли-сад №2).


«Учитель года» в Кировском районе


«Учитель года» в Кировском районе

В течение недели конкурсанты проявляли себя в нескольких испытаниях: творческое самопредставление; тестирование в целях проверки знаний в области нормативно-правового обеспечения образовательного процесса педагогики и психологии; открытый урок или занятие в классе или группе учреждений образования города; тематический мастер-класс.


«Учитель года» в Кировском районе


«Учитель года» в Кировском районе

Сегодня по сумме набранных во всех турах баллов жюри определило победителя. Среди учителей учреждений образования района диплом первой степени награждена Надежда Комар. Второе место поделили между собой два конкурсанта – Евгений Рышкевич и Марина Щеткина, диплом третьей степени – у Натальи Щербич.

Среди воспитателей дошкольных учреждений образования района места распределились следующим образом: диплом 1 степени – у Елены Лукашовой, 2-й степени – у Алеси Хомиченко, Вера Мурашко получила диплом 3-й степени.

Поздравляем победителей! 


«Учитель года» в Кировском районе


«Учитель года» в Кировском районе


«Учитель года» в Кировском районе


«Учитель года» в Кировском районе


«Учитель года» в Кировском районе


«Учитель года» в Кировском районе


«Учитель года» в Кировском районе


«Учитель года» в Кировском районе


«Учитель года» в Кировском районе

 
 
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Районный этап республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года» стартовал на Кировщине в минувшие выходные. Компетентное жюри из...
 
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