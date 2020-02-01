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Лукашенко пошутил и увел Майка Помпео в личный кабинет

01.02.2020 12:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с Государственным секретарем США Майклом Помпео продолжаются в формате один на один в личном кабинете главы белорусского государства. Об этом БЕЛТА стало известно на полях мероприятия.

Лукашенко пошутил и увел Майка Помпео в личный кабинет
Изначально встреча началась в "Зеленом зале" Дворца Независимости, который известен тем, что там в свое время проходили переговоры в "нормандском формате".

Переговоры с Майклом Помпео продолжаются уже более полутора часов. 

Примечательно, что Лукашенко начал встречу с Государственным секретарем с шутки о диктатуре в Беларуси. "У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает", - пошутил глава государства перед началом встречи. И назвал две причины, по которым рад встрече.

"Позвольте вас приветствовать в Минске. Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее - мало и так далее", - сказал Лукашенко.

Протокольная часть встречи, на которую были допущены представители СМИ, также завершилась шуткой, но уже со стороны Майкла Помпео. Когда журналисты покидали зал переговоров, госсекретарь заявил, что любит их, "особенно когда они уходят".

Президент Беларуси парировал, что не против журналистов, но, когда они называют себя четвертой властью, советует им не забывать, что еще есть первая.


В целом Александр Лукашенко выразил готовность обсудить все вопросы, которые сегодня в повестке двусторонних отношений. "И искренне и честно ответить на все вопросы, которые сегодня так или иначе бытуют в истеблишменте США", - подчеркнул он.

Общее впечатление: такого улыбчивого Лукашенко мы давно не видели. Стремится обаять.... 
 
Теги: Минск
 
 
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Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с Государственным секретарем США Майклом Помпео продолжаются в формате один на один в личном кабинете главы...
 
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