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Заинтересовать детей. Педагог Людмила Шитько о своей профессии, учениках и любимом предмете “Химия”

02.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Обладатель свидетельства Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов (2014 г.), несвижанка, выпускница первой городской школы Людмила Шитько считает, что любовь к химии ей передала школьный преподаватель Ефросинья Васильевна Дорохович.

Заинтересовать детей. Педагог Людмила Шитько о своей профессии, учениках и любимом предмете “Химия”

— Ефросинья Васильевна — хороший, требовательный педагог, — рассказывает Людмила Ивановна. — Она очень интересно объясняла сложные темы, демонстрировала занимательные опыты, что я сейчас использую и в своей работе. Еще она ясно и понятно подавала сухой материал учебников.

Химфак Белгосуниверситета также не разочаровал Л.И. Шитько — и преподаватели, и однокурсники до сих пор вызывают самые добрые воспоминания. Диплом позволял работать как химиком, так и преподавателем, но первая встреча в школе с учениками, которая состоялась на 4 курсе, предопределила выбор, и в 2002 году, по распределению, молодой специалист вернулась в Несвиж и приступила к работе в СШ № 3 г. Несвижа, где успешно трудится до сих пор.

— Еще на 4-м курсе университета, когда подрабатывала учителем химии в школе, поняла, что это — моё! — вспоминает педагог. — Желание работать с детьми еще больше укрепилось во время педагогической практики в университете. Поэтому особого волнения, когда пришла работать после университета, не было, контакт с учащимися 8 — 11 классов, где изучали химию, установился сразу. А вот классное руководство у пятиклассников, которое мне сразу же дали, стало серьезным испытанием на тот момент и настоящей проверкой на профпригодность… Меня очень поддержали и помогли дельным советом опытные педагоги: учитель географии Нила Васильевна Гипчик, учитель физики Тамара Ивановна Близнюк, завуч Людмила Казимировна Волочник и директор школы Александр Алексеевич Лях. Они мне и в ведении документации здорово помогли, а это — важная часть работы школьного учителя.

В 2013 году без отрыва от преподавания в школе Л.И. Шитько поступила в аспирантуру Национального института образования и закончила его через пять лет с красным дипломом по специальности «Методика преподавания химии».

— Это не только позволило расширить кругозор, — поясняет Л.И. Шитько, — но и увидеть новые течения в преподавании, научиться более полно и к месту применять в школе современные подходы и технологии обучения детей.

— Вы строгий педагог?

— Не скажу, что на уроке я диктатор, но на ушах дети не стоят. Главное, чтобы школьники не зазубривали материал, а понимали суть процессов и явлений, на которые могут опереться при анализе данных, литературы, решении задач. Телефоны на моих уроках запрещены, если я не сказала заранее, что ими можно воспользоваться для чтения QR-кодов и выполнения онлайн-заданий. В умелых руках девайсы приносят пользу.

— Вашим ученикам химия пригодилась после школы?

—Да. Химия важна и нужна в быту каждому человеку. А особенно — тем, кто поступает в медицинский и технологический университеты, медицинские училища. Так, студентка-первокурсница биофака БГУ Галина Григорович по его окончании станет преподавателем биологии и химии.

— С кем Вам интересно работать?

— С теми, кто тянется к знаниям. Работаем по принципу восточной мудрости: «Я слышу и забываю, я вижу и запоминаю, я делаю и понимаю».

Следует отметить, что за лаконичным ответом педагога стоит серьезная работа с учениками, которые ежегодно становятся дипломантами районных, областных, республиканских и международных интеллектуальных конкурсов. Так, в 2013 и 2014 годах выступления учеников Людмилы Ивановны были отмечены дипломами III степени на ХХII и ХХІІІ Открытой Московской естественно-научной конференции школьников «Потенциал», в   2015-м — дипломом III степени на научно-инженерном конкурсе учеников «Belarus Science and Engineering Fair» в секции «Химия», в 2017 году — дипломом III степени на конкурсе исследовательских работ учащихся учреждений образования Минской области, в 2018-м — поощрительным дипломом на XXVII Открытой Московской естественной конференции школьников «Потенциал» и дипломом I степени в научно-инженерном конкурсе учеников «Belarus Science and Engineering Fair» в категории «Химия». Обладателями дипломов I степени стали ученики Людмилы Ивановны на конкурсе работ исследовательского характера учащихся учреждений образования Минской области в 2018 и 2019 годах. В прошлом году ее подопечные выступали в финале республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» в номинации «Био- и наноиндустрия», где были отмечены спецпризом Института химии новых материалов Национальной Академии наук Беларуси. Дипломом I степени были награждены в 2019 году ее ученики-участники областного этапа республиканского конкурса научных биолого-экологических работ учащихся учреждений общего среднего образования Минской области. В том же году — дипломом II степени XVI Международной научной конференции «Молодежь в науке 2.0,19».

— Если бы в жизни пришлось выбирать еще раз, то вновь стала бы учителем, ведь только здесь каждые 45 минут что-то новое, — говорит педагог. — Дети постоянно меняются, потому что меняется их окружение, привычки и потребности. С ними надо работать по-новому. Искать другие подходы, чтобы заинтересовать таким серьезным предметом. Заинтересовать можно только проведением эксперимента своими руками! На «ура» проходят опыты, в которых сам по себе меняется цвет жидкости: синий — в красный, и наоборот, возникает и исчезает окраска или вспыхивает уголек…

Справочно:

Л.И.Шитько принимает активное участие в научно-методической работе. За последние три года она представила в педагогической печати более 20 публикаций, провела открытые уроки и мастер-классы на районном, областном и республиканском уровнях. Является руководителем районного ресурсного центра по вопросам экономии и энергосбережения. Кроме того, часто проводит занятия со слушателями в государственном учреждении образования «Минский областной институт развития образования» на курсах повышения квалификации учителей химии.

В 2018 году педагог приняла участие в Международной научно-практической конференции «Образование-креатив-инновации» и стала обладателем сертификата «Инновационная деятельность в области образования и культуры». С 2017 года Людмила Ивановна является консультантом инновационного педагогического проекта «Внедрение модели формирования информационной культуры учащихся средствами интерактивных методов обучения предметам «Биология», «Физика», «Химия», который реализуется в учреждениях образования г. Минска, Брестской и Минской областей.

За добросовестную результативную работу педагог награждена Почетной грамотой управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома (2014 год), Благодарностью председателя Несвижского райисполкома (2015), Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2018).

Ольга МАРЧЕНКО.

Фото Натальи ЕРМОШЕНКО.


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Теги: Минск
 
 
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Обладатель свидетельства Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов (2014 г.), несвижанка, выпускница...
 
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