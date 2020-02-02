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Проценты по кредитам некоторых предприятий легпрома в 2020 году возместят из бюджета

02.02.2020 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Проценты по кредитам некоторых предприятий легпрома в 2020 году возместят из бюджета. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 января 2020 года №55, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Проценты по кредитам некоторых предприятий легпрома в 2020 году возместят из бюджета

В частности, Оршанскому льнокомбинату возместят проценты по кредиту на модернизацию. Речь идет о кредите в $51,8 млн, который выдан в соответствии с соглашением между правительством Беларуси и Экспортно-импортным банком Китая от 30 декабря 2015 года. Возмещать проценты будут в белорусских рублях. Полученные средства в 2020 году направляются Оршанским льнокомбинатом на пополнение оборотных средств.

Беларусбанку будут ежемесячно уплачивать 50% ставки по кредитам, выданным ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", и 100% ставки по кредитам ОАО "Камволь".

Кроме того, Беларусбанку компенсируют потери от предоставления кредита Оршанскому льнокомбинату на строительство служебного жилья для его работников.

Министерству финансов поручено обеспечить компенсацию потерь, возмещение и уплату процентов или их части по кредитам в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных на эти цели в 2020 году.

Контролировать выполнение постановления поручено концерну "Беллегпром".

 
 
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