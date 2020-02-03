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В Кремле прокомментировали визит Помпео в Беларусь
Источник материала: Партизан
Пресс-секретарь президента РФ Дми трий Песков прокомментировал визит в Беларусь госсекретаря США Майка Помпео.
"Вряд ли можно говорить о сверх быстром сближении (Беларуси и США - прим. БП).
Мы не можем и не хотим комментировать контакты партнеров с третьими странами - это их суверенное право.
У нас свои отношения с Беларусью, они носят союзнический характер. У нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть проблемные моменты, которые проговариваются", - цитирует Пескова "Вы слушали Маяк".
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Пресс-секретарь президента РФ Дми трий Песков прокомментировал визит в Беларусь госсекретаря США Майка Помпео.
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