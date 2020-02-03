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В Кремле прокомментировали визит Помпео в Беларусь

03.02.2020 13:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента РФ Дми трий Песков прокомментировал визит в Беларусь госсекретаря США Майка Помпео.

"Вряд ли можно говорить о сверх быстром сближении (Беларуси и США - прим. БП).
Мы не можем и не хотим комментировать контакты партнеров с третьими странами - это их суверенное право.

У нас свои отношения с Беларусью, они носят союзнический характер. У нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть проблемные моменты, которые проговариваются", - цитирует Пескова "Вы слушали Маяк".
 
 
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Пресс-секретарь президента РФ Дми трий Песков прокомментировал визит в Беларусь госсекретаря США Майка Помпео.
 
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