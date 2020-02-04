Не спешилась. Велосипедистку на переходе в Бобруйске сбила машина, ГАИ считает водителя невиновной

Источник материала: Tut.by

Почти 7 месяцев назад бобруйчанка Татьяна Лазуревич попала в ДТП. Она ехала на велосипеде по пешеходному переходу на зеленый, когда ее сбила машина. Женщина не отрицает: она виновата, потому что должна была по правилам идти пешком и вести велосипед рядом. Но и водителя, которая ее сбила, Татьяна также считает виновной в аварии. А ГАИ — нет.



Фото: bobr.by

ДТП произошло вечером 7 июля на улице Бахарова. Предварительная информация ГАИ есть на портале bobr.by: «В 18.35 вблизи д. 213 на ул. Бахарова 58-летняя местная жительница, управляя автомобилем Citroen, совершила наезд на 47-летнюю бобруйчанку, которая пересекала проезжую часть дороги на велосипеде вне пешеходного перехода. В результате ДТП велосипедистке причинены травмы, с которыми она госпитализирована».

Версия Татьяны Лазуревич принципиально отличается в одном важном моменте.

Женщина рассказала TUT.BY, что ехала на велосипеде по улице Новошоссейной к улице Бахарова, на пересечении которых и произошло столкновение с авто. Ехала по проезжей части не далее 1 метра от бордюра, как разрешает ПДД, когда передвижение по тротуару затруднено. Водитель Citroen стояла на светофоре этого перекрестка, чтобы повернуть направо. И Татьяна утверждает, что водитель ее видела.

Велосипедистка съехала с проезжей части на тротуар и проехала по нему до пешеходного перехода. Разрешающий сигнал светофора загорелся одновременно и для пешеходов, и для водителей. И на этом делает акцент велосипедистка:

— По ПДД в таких случаях водитель должен пропустить пешеходов и вообще быть внимательным. Я — говорю честно, что тут скрывать, раз я не права — нарушила правила: повернула к пешеходному переходу, не спешилась и поехала по нему. Именно по нему, а не рядом (это позже установит и ГАИ. — TUT.BY). И я ехала медленно — чуть быстрее скорости пешехода. Так что у водителя было достаточно времени, чтобы меня заметить.

Татьяна говорит, что водитель на перекрестке при повороте перестраивалась из правой полосы в левую, чем нарушила ПДД. А еще, очевидно, резко стартанула, чем можно объяснить силу удара в заднее колесо велосипеда и то, что автомобиль далеко отъехал от места столкновения.

После удара велосипедистка упала, с нее слетели очки — их потом нашел очевидец аварии, другой водитель. Водитель Citroen сразу бросилась оказывать помощь Татьяне, хотела отвезти в больницу, погрузила ее велосипед в багажник, но не смогла завести машину. Очевидец вызвал скорую.

У Татьяны диагностировали закрытый перелом левой лопатки, раны на локте, ссадины на щеке, подбородке, шее, верхней губе, левом плече, пояснице, ссадины на ногах. Травмы потом признали менее тяжкими. Татьяна же говорит, что до сих пор не может поднять левую руку после перелома лопатки.



Фото: bobr.by

Не согласна женщина и с тем, как прошла экспертиза:

— Они мне поставили скорость 9,7 км/ч, хотя я говорила, что двигалась чуть быстрее пешехода, у которого средняя скорость движения — 5 км/ч. К тому же статист ехал на скоростном велосипеде вдоль края дороги, а я выезжала с тротуара и на абсолютно другом велосипеде, я не могла физически за эти неполные 2 метра развить такую скорость, как указала экспертиза.

На основании экспертизы ГАИ решила, что водитель в сложившихся обстоятельствах «не располагала технической возможностью путем применения экстренного торможения с момента возникновения опасности для движения остановить управляемый ей автомобиль до линии движения велосипедиста». А причиной ДТП стало нарушение п. 151 ПДД: Татьяна Лазуревич должна была спешиться и вести велосипед рядом.

За то, что водитель авто положила велосипед в багажник — переместила предмет, относящийся к ДТП, — ее оштрафовали. Состава преступления в ее действиях в целом ГАИ не выявила.

С этим-то Татьяна и не согласна. Она уже обращалась с жалобами в УВД Бобруйска и Могилевской области, а также в прокуратуру Бобруйска. Итог тот же. В декабре 2019-го прокуратура Могилевской области ответила, что проверка по делу была неполной, потому нужна дополнительная, и материалы направлены в прокуратуру Бобруйска.

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