В ЕЭК разъяснили новые правила провоза наличных средств через границу ЕАЭС

Источник материала: Полесская правда



В пресс-службе Евразийской экономической комиссии разъяснили начавшие действовать с сегодняшнего дня новые правила провоза наличных денег через границу Евразийского экономического союза.

«4 февраля вступили в силу новые правила провоза денег через таможенную границу Евразийского экономического союза. Теперь при единовременном провозе более $100 тыс. одним физическим лицом ему необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств. И предоставить их вместе с таможенной декларацией. Это следует из соответствующего решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 года №130», — пояснили в ЕЭК.

Данное решение было подготовлено в соответствии с требованиями Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). «Рекомендация была разработана для обеспечения странами — участницами ФАТФ мер по выявлению и остановке (задержанию) физически перемещаемых через границу наличных денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — отметили в пресс-службе.

Представляемые документы должны подтверждать сведения о происхождении наличных денег и (или) денежных инструментов, заявленные в пассажирской таможенной декларации. «Это, например, могут быть документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита и др., документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и проч.)», — уточнили в ЕЭК.

«В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается», — подытожили в пресс-службе.