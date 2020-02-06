ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США назвали китайские эсминцы мощнейшими в мире

06.02.2020 16:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новейшие китайские эсминцы типа 055 оказались на 20% крупнее, чем предполагалось ранее. Это делает их одними из крупнейших и мощнейших кораблей этого класса в мире, пишет Military Watch.


Фото: wikipedia.org

Первый корабль типа 055 был спущен на воду в июне 2017 года. Уже тогда было ясно, что такие эсминцы станут одними из мировых лидеров. Каждый из кораблей может нести до 112 ракет в вертикальных ячейках. Кроме того, «пятьдесят пятые» могут использовать широкую номенклатуру ракет, включая одни из мощнейших в мире крылатых ПКР.

Изначально водоизмещение эсминцев предполагалось до 10 000 тонн, однако недавняя информация, опубликованная представителями ВМФ Китая, показала, что корабли на 20% больше — свыше 12 000 тонн водоизмещения каждый.

В ознакомительном видеоролике, демонстрирующем возможности «Наньчана», первого эсминца этого класса, размеры были подтверждены.

Сегодня считается, пишет Military Watch, что при полной загрузке «пятьдесят пятые» могут достигать даже 13 000 тонн водоизмещения. Для сравнения — наиболее мощные и распространенные западные эсминцы — американские «Арли Берк» — имеют водоизмещение 9600 тонн и 96 ячеек для ракет.

Большее водоизмещение китайских кораблей дает им возможность в будущем размещать более продвинутое вооружение и оборудование. Считается, что последующие десятилетия на эсминцы типа 055 могут быть установлены противоспутниковые системы, электромагнитные рельсотроны, лазерное оружие и гиперзвуковые ракеты.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водоизмещение новейших кораблей оказалось куда выше предполагаемого.
 
Новости дня
Новости разные
 
Митинг по поводу прибытия международной “Эстафеты Победы” проходит в агрогородке Дивин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика