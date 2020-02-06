В США назвали китайские эсминцы мощнейшими в мире

Источник материала: Tut.by

Новейшие китайские эсминцы типа 055 оказались на 20% крупнее, чем предполагалось ранее. Это делает их одними из крупнейших и мощнейших кораблей этого класса в мире, пишет Military Watch.



Фото: wikipedia.org

Первый корабль типа 055 был спущен на воду в июне 2017 года. Уже тогда было ясно, что такие эсминцы станут одними из мировых лидеров. Каждый из кораблей может нести до 112 ракет в вертикальных ячейках. Кроме того, «пятьдесят пятые» могут использовать широкую номенклатуру ракет, включая одни из мощнейших в мире крылатых ПКР.

Изначально водоизмещение эсминцев предполагалось до 10 000 тонн, однако недавняя информация, опубликованная представителями ВМФ Китая, показала, что корабли на 20% больше — свыше 12 000 тонн водоизмещения каждый.

В ознакомительном видеоролике, демонстрирующем возможности «Наньчана», первого эсминца этого класса, размеры были подтверждены.

Сегодня считается, пишет Military Watch, что при полной загрузке «пятьдесят пятые» могут достигать даже 13 000 тонн водоизмещения. Для сравнения — наиболее мощные и распространенные западные эсминцы — американские «Арли Берк» — имеют водоизмещение 9600 тонн и 96 ячеек для ракет.

Большее водоизмещение китайских кораблей дает им возможность в будущем размещать более продвинутое вооружение и оборудование. Считается, что последующие десятилетия на эсминцы типа 055 могут быть установлены противоспутниковые системы, электромагнитные рельсотроны, лазерное оружие и гиперзвуковые ракеты.