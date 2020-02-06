Результат опросов: в Дзержинске построят территориальный центр социального обслуживания населения

Источник материала: Новости Дзержинска

Строительство территориального центра социального обслуживания населения в Дзержинске начинается на площадке по 1-й Ленинской уже в нынешнем году. Как утверждают в Миноблисполкоме, так проголосовали сами местные жители.

В Дзержинске построят территориальный центр обслуживания населения. Строительство начинается на площадке по 1-й Ленинской уже в нынешнем году. Деньги для этого, 4,5 млн белорусских рублей, нашли в бюджете области. Любопытно, что первоначально в бюджете напротив этого объекта стоял ноль. Облисполком решил помочь местным властям, после того, как через местные паблики в соцсетях провели опрос.

И это действительно так. У нас есть соответствующие материалы: ТУТ и ТУТ .

Безусловно, дело благое, но есть один нюанс. В Миноблисполкоме, ссылаясь на вышеупомянутые опросы, говорят следующее:

— Общение через соцсети и местные телеграм-каналы делает власть открытой к гражданам. Мы готовы общаться на любых площадках. В Дзержинске есть популярные группы во «ВКонтакте» — «Дзержинск онлайн» (8,8 тыс. подписчиков) и «Подслушано Дзержинск» (18,3 тыс. подписчиков); в «Одноклассниках» это «Дзержинск онлайн» (4,7 тыс. подписчиков) и «Новости Дзержинского района» (4,5 тыс. подписчиков), есть телеграм-канал «Дзержинск Сити» (1 тыс. подписчиков). Опрос о том, какие проблемы волнуют жителей, облисполком проводил анонимно, через Google Формы, активность оказалась очень высокой, — рассказала пресс-секретарь Миноблисполкома Лариса Коршун.

Немножко сухой статистики: в первом опросе жителям задали 15 вопросов, касающихся основных сфер жизни региона (культура, здравоохранение, образование, физкультура и спорт, благоустройство, транспортное обслуживание и др). О необходимости городу центра социального обслуживания населения сказали 81,7% опрошенных.

Во втором опросе участвовали уже более 9 тысяч человек. Жители ответили, в частности, на вопрос, какой из объектов необходимо возвести в Дзержинске в первую очередь. 47% респондентов хотели бы, чтобы в городе построили новую поликлинику, 39% — за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Меньше проголосовало за строительство нового детсада и школы — к нынешним объектам есть вопросы, но проблема именно строительства новых остро не стоит.

Выглядит очень гладко и красиво — так, будто это действительно «делает власть открытой к гражданам», но, как мы уже упоминали, есть один нюанс. Не беремся утверждать за все Google Формы (скорее всего, опрос можно настроить правильно), однако в наших конкретных случаях проходить опросы можно было неограниченное количество раз. То есть прошли один раз, потом второй, затем зашли на третий заход и так далее.

Мы, естественно, никого ни в чем не обвиняем (равно как и совершенно не против ТЦСОН), однако сам факт наличия подобной возможности, как минимум, ставит под сомнение результаты опросов. Территориальный центр социального обслуживания населения, безусловно, нужен. Вопрос только в том, НАСТОЛЬКО ли он нужен, что 81,7% опрошенных в едином порыве проголосовали за подобную инициативу?

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Фото: пресс-служба Миноблисполкома