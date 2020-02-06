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«Тренер, семья любят напомнить, что Олимпиада скоро». В Минске стартовал чемпионат страны по стрельбе из лука

06.02.2020 17:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по стрельбе из лука, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Сильнейшие спортсмены страны собрались разыграть 8 комплектов наград. Этот старт не является отборочным на международные турниры, но тем не менее, он особенный, как и любой турнир в олимпийский год.

О том, как прошел первый соревновательный день – в сюжете Ирины Петыш. 

«Тренер, семья любят напомнить, что Олимпиада скоро». В Минске стартовал чемпионат страны по стрельбе из лука

Эти спортсмены очень хорошо знают, как нацелиться на результат. И пусть на турнире у каждого своя мишень, цель у атлетов общая – стать первым.

«Тренер, семья любят напомнить, что Олимпиада скоро». В Минске стартовал чемпионат страны по стрельбе из лука

Чемпионат страны собрал порядка 130 участников: 100 представителей классического лука, еще 30 – блочного. Первый соревновательный отдан под классический лук.

«Тренер, семья любят напомнить, что Олимпиада скоро». В Минске стартовал чемпионат страны по стрельбе из лука

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Екатерина Тимофеева
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по стрельбе из лука, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Сильнейшие спортсмены страны собрались разыграть...
 
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