|
«Тренер, семья любят напомнить, что Олимпиада скоро». В Минске стартовал чемпионат страны по стрельбе из лука
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по стрельбе из лука, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сильнейшие спортсмены страны собрались разыграть 8 комплектов наград. Этот старт не является отборочным на международные турниры, но тем не менее, он особенный, как и любой турнир в олимпийский год.
Эти спортсмены очень хорошо знают, как нацелиться на результат. И пусть на турнире у каждого своя мишень, цель у атлетов общая – стать первым.
Чемпионат страны собрал порядка 130 участников: 100 представителей классического лука, еще 30 – блочного. Первый соревновательный отдан под классический лук.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Тренер, семья любят напомнить, что Олимпиада скоро». В Минске стартовал чемпионат страны по стрельбе из лука
Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по стрельбе из лука, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сильнейшие спортсмены страны собрались разыграть...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)