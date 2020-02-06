О зарплатах-2020. Кто, где и сколько зарабатывает

belnovosti.by Это на 125,60 рубля выше по сравнению с предыдущим официально зафиксированным Национальным статистическим комитетом показателем, пишет

Вообще же, согласно данным Белстата, в минувшем году в сравнении с 2018 годом белорусы стали зарабатывать на 7,3% больше.





в Минске – в среднем 1 734 рубля 50 копеек. Как всегда, самые высокие зарплаты выписывают





В тройку регионов с самыми щедрыми работодателями также вошли Минщина (1 240 рублей 50 копеек) и Брестская область (1 113 рублей 30 копеек).





Далее по убывающей следуют Гомельская (1 081,7), Гродненская (1 077,8), Витебская (1 030,5) и Могилевская (993,5) области.





В разрезе сфер деятельности больше всего зарабатывают белорусы, работающие в области информационных технологий (4 477 рубля 70 копеек), а также в финансовой и страховой отраслях (3 011,8 рубля).





Наименьшие оклады замечены у парикмахеров (680,40 рубля) и соцработников (716,2 рубля).





В то же время реальные зарплаты за последний месяц во многих городах страны не дотягивают до официального среднестатистического уровня. Более того, в некоторых райцентрах они не достигают и тысячи рублей.





Это видно по тем окладам, которые работодатели указывают в вакансиях, размещенных в базе данных государственной службы занятости. В основном с начала этого года фигурируют цифры в пределах от 500 до 700 рублей. Чуть меньше «минималок» и единицы – от 1 000 рублей и выше.





Например, такая ситуация сложилась в городе Ветка Гомельской области. Здесь на 375 рублей трудоустроят руководителя кружка (Ветковский центр культуры и народного творчества), санитарку, а также рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (Ветковская ЦРБ).













Аналогичные оклады приготовлены для ответственного секретаря местной газеты, заведующего (гимназия №1), машиниста автокрана (Ветковское ПМС) и других работников.





Хорошо (по городским меркам) зарабатывать могут несколько работников. Среди них контролер-кассир магазина №469 компании «Евроопт» в Ветке – 700 рублей.













Кстати, едва ли не самый активный в городе наниматель – это Ветковская центральная районная больница. Медучреждение предлагает разнообразный спектр зарплат многим специалистам. Например, 800 рублей – для заведующего и помощника врача, а 850 рублей – для стоматолога.





От 1 000 рублей в райцентре предлагает только один наниматель – ЦРБ. Так, ровно тысячу рублей здесь обещают эксперту, врачу функциональной диагностики, терапевту, неврологу и эндоскописту.













Оклад в размере 1 100 рублей медучреждение предлагает реабилитологу (заведующий), на 80 рублей больше – стоматологу (заведующий) и врачу ультразвуковой диагностики.





Максимально высокая зарплата от ЦРБ (и в целом среди всех работодателей города) предусмотрена для заместителя главврача по медицинскому обслуживанию населения района. Специалисту предлагают 1 400 рублей.



