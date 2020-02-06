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О зарплатах-2020. Кто, где и сколько зарабатывает

06.02.2020 20:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В настоящее время уровень средней заработной платы в Беларуси составляет 1 238 рублей 70 копеек.

О зарплатах-2020. Кто, где и сколько зарабатывает
Фото: nicva.org
Это на 125,60 рубля выше по сравнению с предыдущим официально зафиксированным Национальным статистическим комитетом показателем, пишет belnovosti.by
Вообще же, согласно данным Белстата, в минувшем году в сравнении с 2018 годом белорусы стали зарабатывать на 7,3% больше. 

Как всегда, самые высокие зарплаты выписывают в Минске – в среднем 1 734 рубля 50 копеек. 

В тройку регионов с самыми щедрыми работодателями также вошли Минщина (1 240 рублей 50 копеек) и Брестская область (1 113 рублей 30 копеек).

Далее по убывающей следуют Гомельская (1 081,7), Гродненская (1 077,8), Витебская (1 030,5) и Могилевская (993,5) области. 

В разрезе сфер деятельности больше всего зарабатывают белорусы, работающие в области информационных технологий (4 477 рубля 70 копеек), а также в финансовой и страховой отраслях (3 011,8 рубля). 

Наименьшие оклады замечены у парикмахеров (680,40 рубля) и соцработников (716,2 рубля). 

В то же время реальные зарплаты за последний месяц во многих городах страны не дотягивают до официального среднестатистического уровня. Более того, в некоторых райцентрах они не достигают и тысячи рублей.

Это видно по тем окладам, которые работодатели указывают в вакансиях, размещенных в базе данных государственной службы занятости. В основном с начала этого года фигурируют цифры в пределах от 500 до 700 рублей. Чуть меньше «минималок» и единицы – от 1 000 рублей и выше. 

Например, такая ситуация сложилась в городе Ветка Гомельской области. Здесь на 375 рублей трудоустроят руководителя кружка (Ветковский центр культуры и народного творчества), санитарку, а также рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (Ветковская ЦРБ).



Аналогичные оклады приготовлены для ответственного секретаря местной газеты, заведующего (гимназия №1), машиниста автокрана (Ветковское ПМС) и других работников. 

Хорошо (по городским меркам) зарабатывать могут несколько работников. Среди них контролер-кассир магазина №469 компании «Евроопт» в Ветке – 700 рублей.



Кстати, едва ли не самый активный в городе наниматель – это Ветковская центральная районная больница. Медучреждение предлагает разнообразный спектр зарплат многим специалистам. Например, 800 рублей – для заведующего и помощника врача, а 850 рублей – для стоматолога. 

 От 1 000 рублей в райцентре предлагает только один наниматель – ЦРБ. Так, ровно тысячу рублей здесь обещают эксперту, врачу функциональной диагностики, терапевту, неврологу и эндоскописту. 



Оклад в размере 1 100 рублей медучреждение предлагает реабилитологу (заведующий), на 80 рублей больше – стоматологу (заведующий) и врачу ультразвуковой диагностики.

Максимально высокая зарплата от ЦРБ (и в целом среди всех работодателей города) предусмотрена для заместителя главврача по медицинскому обслуживанию населения района. Специалисту предлагают 1 400 рублей.

Фото: © Белновости
 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время уровень средней заработной платы в Беларуси составляет 1 238 рублей 70 копеек.
 
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