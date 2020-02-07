Белорусский Президент прибыл с рабочим визитом в Россию

Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества, сообщили на официальном интернет-портале белорусского лидера.

На начало 2020 года остался ряд неурегулированных вопросов в отношениях между двумя странами. Прежде всего, речь идёт о формировании цен и поставках российского углеводородного сырья.

Кроме того, пока не окончательно урегулирован вопрос о компенсации российской стороной за поставленную в апреле по трубопроводу «Дружба» грязную нефть. В результате оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» - понесли убытки и были вынуждены снизить загрузку мощностей.

О предстоящих переговорах с руководством России стало известно 4 февраля.

Президент Беларуси рассказал об этом во время посещения предприятия в Добруше.

«Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, - некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос», - слова белорусского лидера приводит БЕЛТА .

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