Систему налоговых вычетов пересмотрят в Беларуси

Источник материала: Асiповiцкi край

В Беларуси рассматривают вопрос об увеличении стандартного вычета по подоходному налогу для семей, воспитывающих детей. Такая информация размещена на сайте Федерации профсоюзов по итогам заседания Национального совета по трудовым и социальным вопросам, которое состоялось 5 февраля, сообщает БЕЛТА.

Вопрос об увеличении стандартного налогового вычета за последние 2 года рассматривался дважды, отметила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Предложение усилить таким образом поддержку семей прописано в Генеральном соглашении между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019-2021 годы. Кроме того, в течение 2019 года Министерство экономики рассматривало инициативу увеличения налогового вычета до размера бюджета прожиточного минимума.

В текущем году Министерство по налогам и сборам планирует проанализировать все имеющиеся в стране налоговые послабления на факт их эффективности, чтобы в дальнейшем внедрить адресную социальную поддержку.

Сегодня налоговый вычет на ребенка до 18 лет или каждого иждивенца (ребенок старше 18 лет, получающий первое высшее или среднее специальное образование на дневном отделении, жена или муж, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком) составляет Br34 (в 2019 году — Br32). А для одиноких родителей, родителей двоих и более детей, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет налоговый вычет равен Br65 (в 2019 году — Br61).

Источник БЕЛТА