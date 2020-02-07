ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Систему налоговых вычетов пересмотрят в Беларуси

07.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

В Беларуси рассматривают вопрос об увеличении стандартного вычета по подоходному налогу для семей, воспитывающих детей. Такая информация размещена на сайте Федерации профсоюзов по итогам заседания Национального совета по трудовым и социальным вопросам, которое состоялось 5 февраля, сообщает БЕЛТА.

Вопрос об увеличении стандартного налогового вычета за последние 2 года рассматривался дважды, отметила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Предложение усилить таким образом поддержку семей прописано в Генеральном соглашении между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019-2021 годы. Кроме того, в течение 2019 года Министерство экономики рассматривало инициативу увеличения налогового вычета до размера бюджета прожиточного минимума.

В текущем году Министерство по налогам и сборам планирует проанализировать все имеющиеся в стране налоговые послабления на факт их эффективности, чтобы в дальнейшем внедрить адресную социальную поддержку.

Сегодня налоговый вычет на ребенка до 18 лет или каждого иждивенца (ребенок старше 18 лет, получающий первое высшее или среднее специальное образование на дневном отделении, жена или муж, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком) составляет Br34 (в 2019 году — Br32). А для одиноких родителей, родителей двоих и более детей, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет налоговый вычет равен Br65 (в 2019 году — Br61).

Источник БЕЛТА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси рассматривают вопрос об увеличении стандартного вычета по подоходному налогу для семей, воспитывающих детей. Такая информация размещена на сайте...
 
Новости дня
Новости разные
 
10 простых и эффектных бьюти-трендов, которым мы будем следовать этой весной. Советы профессионалов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Новости Волковыска
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика