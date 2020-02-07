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В минском метро новый состав «Штадлер» выехал на обкатку от Могилёвской до Каменной горки

07.02.2020 13:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый состав «Штадлер» снова выехал на обкатку в столичной подземке. В очередной раз – с пассажирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минском метро новый состав «Штадлер» выехал на обкатку от Могилёвской до Каменной горки

Поздно вечером 6 февраля поезд проследовал от станции Могилевской до Каменной горки и обратно. Пассажиры оценили новинку изнутри: в салоне есть кондиционер, разъемы для зарядки смартфонов, информационные табло для навигации со светодиодами. Особенно минчане отметили плавность хода и шумоизоляцию.

В минском метро новый состав «Штадлер» выехал на обкатку от Могилёвской до Каменной горки

В минском метро новый состав «Штадлер» выехал на обкатку от Могилёвской до Каменной горки

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Делается это все для того, чтобы наши машинисты получили более уверенную практику. Составы комфортные, плавные, много у них своих преимуществ. Обращаем внимание, что они немного короче, надо быть внимательными при посадке.

В минском метро новый состав «Штадлер» выехал на обкатку от Могилёвской до Каменной горки

Такая обкатка необходима для практики машинистов. Всего поездов нового образца шесть. Так что тесты будут проводить чаще. Эксплуатировать «Штадлеры» будут на всех трех ветках метро.

В минском метро новый состав «Штадлер» выехал на обкатку от Могилёвской до Каменной горки

Люди в материале: Андрей Дроб
 
 
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Новости Беларуси. Новый состав «Штадлер» снова выехал на обкатку в столичной подземке. В очередной раз – с пассажирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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