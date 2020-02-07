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Белорус и гражданин Индии помогали незаконным мигрантам попасть в Европу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела по обвинению гражданина Индии и белоруса в организации незаконной миграции.
Как
У мужчин была схема. За денежное вознаграждение в размере нескольких тысяч долларов они готовили необходимые для регистрации различных обществ с ограниченной ответственностью документы и подавали их в регистрирующий орган Республики Беларусь.
Сотрудничавшие с фигурантами иностранцы были членами этих обществ. Затем готовились ходатайства о выдаче краткосрочных виз участникам ООО. После получения документов иностранцы обращались в компетентное учреждение Беларуси, расположенное на территории иностранного государства, и получали индивидуальные въездные визы для осуществления деловой поездки.
Оказавшись в Беларуси, шесть граждан Индии попытались пересечь государственную границу в Гродненской области, но были задержаны и привлечены к административной ответственности.
26-летнему гражданину Индии предъявлено обвинение по 17 фактам организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 371-1 УК Республики Беларусь). Фигурант содержится под стражей, уголовное дело передано в прокуратуру. 52-летний белорус скрылся, сейчас он находится в розыске.
Несколько месяцев назад в Минске были задержаны граждане Шри-Ланки.
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Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела по обвинению гражданина Индии и белоруса в организации незаконной миграции. Как сообщает УСК...
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