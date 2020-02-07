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Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»

07.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»

В четвертый раз конкурс объединил способных и перспективных ребят. В актовом зале собрал большую группу поддержки: однокурсников, педагогов и мастеров, родителей и бабушек. И приготовил всем небольшой сюрприз: на сцене — только юноши. Шестеро парней вели себя как друзья, а не соперники. Каждый из них был достоин звания «Ученик года». Познакомимся с ними поближе.


Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»

Настоящий лирик — Александр Андрушкевич. Недавно парень увлекся творчеством Адама Мицкевича. Поэзия настолько вдохновила Александра, что он удачно воплотил образ писателя на сцене. Со школьной скамьи Артур Тубелевич дружит с легкой атлетикой. В текущем году планирует пополнить копилку наград, завоеванных на различных соревнованиях, сотой (!) медалью. Кирилл Радецкий — неплохой кулинар. Выпеченная им сдоба — выше похвал. А мечтает парень о собственном автобизнесе. Евгений Ветах — лауреат областного этапа республиканского фестиваля «Арт-вакации». В свободное время увлекается резьбой по дереву и отлично читает рэп. Любит петь и Павел Владыковский. Он — разносторонний человек: немного повар, спортсмен, гитарист и просто отличный парень. Александра Сеховича можно застать либо за игрой в шахматы, либо за теннисным столом. Он тяготеет к технике, к тому же, в танцах ас. 


Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»

Конкурсанты смогли убедить жюри в том, что они и самодостаточные личности, и интеллектуалы. Юношам поддались сложные, а порой и каверзные вопросы от ведущих Светланы Вашкевич и Даниила Ищенко. Нельзя не отметить, что во время яркой презентации будущих профессий чувствовалось: каждый выбрал дело по душе. И кем бы ни стали ребята: водителями, электриками, трактористами — будут хорошими специалистами.


Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»
Кто он, лучший ученик? В Вороновском колледже определили «Ученика года-2020»

Наверно, поэтому определить победителя было сложно. С разрывом в считанные баллы победу праздновал Павел Владыковский. Районный  комитет БРСМ наградил его сертификатом на покупку товара в магазине «Окей». Приз зрительских симпатий и костела Святых апостолов Симеона и Иуды Фаддея в Вороново достался Александру Андрушкевичу. Все конкурсанты получили заряд отличного настроения и подарки от районной организации профсоюза работников АПК и первички профсоюза учащихся колледжа.

Марина КОНДРАТВОИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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Теги: Гродно
 
 
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В четвертый раз конкурс объединил способных и перспективных ребят. В актовом зале собрал большую группу поддержки: однокурсников, педагогов и мастеров, родителей...
 
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