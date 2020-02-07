Источник материала: СТВ

Новости мира. Исследователи запечатлели момент рождения нового айсберга в Антарктике. Видео было снято в заливе Бьорген, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромная глыба льда высотой около сорока метров откололась от ледника и отправилась в свободное плавание.









Вес гиганта – несколько тысяч тонн. Для ученых это очередной знак – именно таяние ледников способствует повышению уровня воды мирового океана. За последние 25 лет Антарктика потеряла три триллиона тонн льда.











