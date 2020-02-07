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Исследователи запечатлели момент рождения нового айсберга в Антарктике
Источник материала: СТВ
Новости мира. Исследователи запечатлели момент рождения нового айсберга в Антарктике. Видео было снято в заливе Бьорген, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огромная глыба льда высотой около сорока метров откололась от ледника и отправилась в свободное плавание.
Вес гиганта – несколько тысяч тонн. Для ученых это очередной знак – именно таяние ледников способствует повышению уровня воды мирового океана. За последние 25 лет Антарктика потеряла три триллиона тонн льда.
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Новости мира. Исследователи запечатлели момент рождения нового айсберга в Антарктике. Видео было снято в заливе Бьорген, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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