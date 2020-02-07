ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исследователи запечатлели момент рождения нового айсберга в Антарктике

07.02.2020 17:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Исследователи запечатлели момент рождения нового айсберга в Антарктике. Видео было снято в заливе Бьорген, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Огромная глыба льда высотой около сорока метров откололась от ледника и отправилась в свободное плавание. 

Исследователи запечатлели момент рождения нового айсберга в Антарктике

Исследователи запечатлели момент рождения нового айсберга в Антарктике

Вес гиганта – несколько тысяч тонн. Для ученых это очередной знак – именно таяние ледников способствует повышению уровня воды мирового океана. За последние 25 лет Антарктика потеряла три триллиона тонн льда.

Исследователи запечатлели момент рождения нового айсберга в Антарктике

Исследователи запечатлели момент рождения нового айсберга в Антарктике

Исследователи запечатлели момент рождения нового айсберга в Антарктике

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Исследователи запечатлели момент рождения нового айсберга в Антарктике. Видео было снято в заливе Бьорген, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Никогда в жизни столько не копала». Как белоруска из Шанхая покорила Антарктиду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика