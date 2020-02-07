ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Надо переобуться»: соцсети смеются над странными переговорами Путина и Лукашенко в Сочи

07.02.2020 17:20 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Пятница заканчивается звонко. Сегодня, 7 февраля, в Сочи после паузы с декабря 2019-го стартовал долгожданный новый раунд переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые наш президент заранее анонсировал как «момент истины». Встреча в доме приемов официальных делегаций «Лаура» как-то сразу сошла с рельсов: из-за метели самолет с российской делегацией опоздал, и беседа президентов началась камерно – тет-а-тет:

– Кашку с утра ели? – спросил Владимир Путин.
– Не на воде же, – ответил Лукашенко.
– Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится, – парировал Путин.

Переговоры длились чуть менее двух часов. Вероятно, говорили на классические уже темы – газ, нефть, налоговый маневр, интеграция. Затем дискуссию приостановили до прибытия задерживающихся; Лукашенко совместно с Путиным приняли судьбоносное решение – поехали на хоккей. Меж тем мы сходили в соцсети, чтобы посмотреть, как на происходящее реагирует интернет. И он, собственно, не подвел.

Новости дня
Новости разные
 
Не до жиру. Каким стал новый русский?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика