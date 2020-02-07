«Надо переобуться»: соцсети смеются над странными переговорами Путина и Лукашенко в Сочи

Источник материала: KYKY

Пятница заканчивается звонко. Сегодня, 7 февраля, в Сочи после паузы с декабря 2019-го стартовал долгожданный новый раунд переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые наш президент заранее анонсировал как «момент истины». Встреча в доме приемов официальных делегаций «Лаура» как-то сразу сошла с рельсов: из-за метели самолет с российской делегацией опоздал, и беседа президентов началась камерно – тет-а-тет:

– Кашку с утра ели? – спросил Владимир Путин.

– Не на воде же, – ответил Лукашенко.

– Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится, – парировал Путин.

Переговоры длились чуть менее двух часов. Вероятно, говорили на классические уже темы – газ, нефть, налоговый маневр, интеграция. Затем дискуссию приостановили до прибытия задерживающихся; Лукашенко совместно с Путиным приняли судьбоносное решение – поехали на хоккей. Меж тем мы сходили в соцсети, чтобы посмотреть, как на происходящее реагирует интернет. И он, собственно, не подвел.

Путин: Очень рад видеть вас в Сочи. Приступим к переговорам... Что это вы делаете?



Лукашенко: Одну минуточку. Мне надо переобуться. — а вот мой яндекс кошелёк (@thelastoppo) February 7, 2020

Елкин, совсем не в тему. Нет, Григорьич, картохой не возьмём, за нефть плати наличными. pic.twitter.com/S0fyILOk4d — PatriotRF (@GamesofPatriots) February 7, 2020

на третьем фото путин должен быть уже один без куртки и лукашенко — Медовый гомофобик (@mojo_fm) February 7, 2020

Запретил беларусам обниматься, а сам с коронавирусом в обнимку.. — AnastasiyA-ya (@slu_nastya) February 7, 2020

- Ну здравствуй Люда!

- Я Саша, но ладно.. — Red Shuhow (@red_shuhow) February 7, 2020