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«Надо переобуться»: соцсети смеются над странными переговорами Путина и Лукашенко в Сочи
Источник материала: KYKY>
Пятница заканчивается звонко. Сегодня, 7 февраля, в Сочи после паузы с декабря 2019-го стартовал долгожданный новый раунд переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые наш президент заранее анонсировал как «момент истины». Встреча в доме приемов официальных делегаций «Лаура» как-то сразу сошла с рельсов: из-за метели самолет с российской делегацией опоздал, и беседа президентов началась камерно – тет-а-тет:
– Кашку с утра ели? – спросил Владимир Путин.
Переговоры длились чуть менее двух часов. Вероятно, говорили на классические уже темы – газ, нефть, налоговый маневр, интеграция. Затем дискуссию приостановили до прибытия задерживающихся; Лукашенко совместно с Путиным приняли судьбоносное решение – поехали на хоккей. Меж тем мы сходили в соцсети, чтобы посмотреть, как на происходящее реагирует интернет. И он, собственно, не подвел.
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