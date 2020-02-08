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«Это будет новый связующий проспект». Какие дороги и развязки создадут для комплекса «Минск Мир»
Источник материала: СТВ
Строительство «Минск Мир». Почему особое внимание уделяется именно этому проекту, рассказал в программе
Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
В этом году у нас два проекта, связанных с «Минск Миром» – это продление улицы Жуковского. Это будет новый связующий проспект, который соединит улицу Кижеватова с улицей Жуковского напрямую, как бы разрезая весь это новый микрорайон. Это будет такая, наверное, одна из основных артерий нового микрорайона. И будет выполнено благоустройство самой улицы Жуковского. Это там, где станция метро на участке от Воронянского до Аэродромной. Она будет также современной, достаточно широкой – 6-полосной.
Есть предположение, что этот участок получит статус проспекта, который будет назваться проспектом Мира.
Александр Ярошик:
Какие еще будут проведены работы в рамках реконструкции и продления улицы Жуковского?
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Строительство «Минск Мир». Почему особое внимание уделяется именно этому проекту, рассказал в программе «Большой город» директор ГП «Гордорстрой» Александр...
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