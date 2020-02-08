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“Я очень люблю технику”, – Андрей Данченко о своей работе

08.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Слесарь-ремонтник цеха готовой продукции 6-го разряда Андрей Данченко работает на Городейском сахарном комбинате с 2003 года. Начинал в известковом цеху, а когда был построен склад бестарного хранения сахара, перевелся на нынешнее место работы.

“Я очень люблю технику”, – Андрей Данченко о своей работе

В его ведении — ремонт и обслуживание оборудования. Конвейеры, элеваторы, фасовочные машины, транспортеры, подшипники, приводы — эти и другие механизмы должны работать правильно и бесперебойно, и Андрей Николаевич делает для этого всё возможное.

— Я очень люблю технику, — сказал он в нашей беседе. — И хотя приходится ездить на работу из райцентра, на другой я себя просто не представляю.

Андрей Николаевич  — настоящий патриот не только своего предприятия, но и всей нашей страны. Благодаря семейному увлечению рыбалкой, вместе с супругой он бывает на реках и озерах по всей республике и считает, что красивее мест нет больше нигде.

Софья ЛЮБАНЕЦ.


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Слесарь-ремонтник цеха готовой продукции 6-го разряда Андрей Данченко работает на Городейском сахарном комбинате с 2003 года. Начинал в известковом цеху,
 
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